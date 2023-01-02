https://sputnik-abkhazia.ru/20230102/minturizma-sezon-2022-goda-oboznachil-perspektivy-razvitiya-novykh-napravleniy-turizma-1043454590.html
Минтуризма: сезон 2022 года обозначил перспективы развития новых направлений туризма
Минтуризма: сезон 2022 года обозначил перспективы развития новых направлений туризма
По данным Минтуризма, Абхазию посетили около 1 миллиона 150 тысяч человек с 1 января по 20 ноября 2022 года. 02.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-02T20:45+0300
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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Сезон 2022 года показал стабильные результаты и обозначил перспективы развития новых направлений, таких как экологический, сельский, лечебно-оздоровительный, паломнический туризм, заявила начальник отдела анализа, прогнозирования и развития курортно-туристической индустрии Минтуризма Инара Бения.По ее словам, в январе 2022 года наблюдался повышенный спрос на раннее бронирование в объектах размещения. Практически все отели подняли цены на летнее размещение от 20 до 40% по сравнению с сезоном 2021 года. На 5-7% по сравнению с 2021 годом, по информации Минтуризма, спал спрос на отдых во время майских праздников в Абхазии. Особым спросом, по словам специалиста, пользовались новые комфортабельные отели, работающие практически круглый год.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/posrednik-khishba-ob-itogakh-tursezona-v-abkhazii--1043005149.html
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туризм, отдых в абхазии, абхазия
туризм, отдых в абхазии, абхазия
Минтуризма: сезон 2022 года обозначил перспективы развития новых направлений туризма
По данным Минтуризма, Абхазию посетили около 1 миллиона 150 тысяч человек с 1 января по 20 ноября 2022 года.
СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Сезон 2022 года показал стабильные результаты и обозначил перспективы развития новых направлений, таких как экологический, сельский, лечебно-оздоровительный, паломнический туризм, заявила начальник отдела анализа, прогнозирования и развития курортно-туристической индустрии Минтуризма Инара Бения.
"Туристическая индустрия Абхазии динамично развивалась в течение последних лет, продемонстрировав высокую устойчивость и конкурентоспособность в работе в течение нескольких кризисных периодов", - отметила Бения.
По ее словам, в январе 2022 года наблюдался повышенный спрос на раннее бронирование в объектах размещения.
Практически все отели подняли цены на летнее размещение от 20 до 40% по сравнению с сезоном 2021 года.
"Туриндустрия готовилась к подъему в 2022 году, поскольку пандемия стала более контролируемой и во многих странах сняли ограничения на поездки, однако в феврале 2022 года мировой туризм столкнулся с новыми проблемами. Несмотря на это, спрос на летний отдых в Абхазии оставался на уровне прошлых лет", - отметила Бения.
На 5-7% по сравнению с 2021 годом, по информации Минтуризма, спал спрос на отдых во время майских праздников в Абхазии.
Особым спросом, по словам специалиста, пользовались новые комфортабельные отели, работающие практически круглый год.