https://sputnik-abkhazia.ru/20230102/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-novogodnie-prazdniki-so-2-po-11-yanvarya-1043454272.html

Прогноз погоды в Абхазии на новогодние праздники, со 2 по 11 января

Прогноз погоды в Абхазии на новогодние праздники, со 2 по 11 января

В новогодние праздники территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием обширного барического поля повышенного давления. 02.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-02T18:05+0300

2023-01-02T18:05+0300

2023-01-02T18:05+0300

погода в абхазии

в абхазии

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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. В праздничные дни, со 2 по 11 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. С 5 по 7 января временами возможны дождь, дождь со снегом, снег, ночная температура воздуха понизится до -2°С. В предгорьях и горах - снег.Атмосферное давление - нестабильно высокое.Ветер, слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха, ночью 0°С до +5°С, днем +8°С до +13°СВолнение морской воды, слабое и значительное, 1-3 балла.Температура морской воды +11-120°С.Относительная влажность воздуха - 60-90%

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погода в абхазии