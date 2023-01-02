https://sputnik-abkhazia.ru/20230102/umer-pevets-narodnyy-artist-abkhazii-toto-adzhapua-1043456141.html
Умер певец, народный артист Абхазии Тото Аджапуа
Умер певец, народный артист Абхазии Тото Аджапуа
Тото Аджапуа – автор более 600 произведений. Он писал инструментальную музыку, произведения для детей, произведения в кантатно-ораториальном и песенном жанрах. 02.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-02T16:10+0300
2023-01-02T16:10+0300
2023-01-02T16:10+0300
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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Скончался певец, народный артист Абхазии, член Союза композиторов СССР, лауреат госпремии имени Дырмита Гулиа Тото Аджапуа, об этом сообщает Министерство культуры. Ему было 84 года.Тото Аджапуа родился 23 марта 1939 года в селе Отап Очамчырского района. Когда ему было 22 года, не зная нот, он поступил в музыкальное училище.В 1977 году он окончил композиторское отделение Тбилисской консерватории. Учась, работал педагогом по культуре речи абхазского языка в Тбилисском театральном институте, а также стажер-солистом Тбилисского театра оперы и балета.Вернувшись в Абхазию после окончания Тбилисской консерватории, он более двух лет работает солистом Абхазской госфилармонии. Одновременно он преподавал вокал в Сухумском музыкальном училище.Свою первую композицию он посвятил своей бабушке, которая воспитала его. "Первую композицию я посвятил ей. Она была на слова Бориса Гургулия "Иарҳәала ачамгур" (Играй ачамгур). Все мои произведения или трагические, или героические, есть и лирические, к примеру, "Мрамза", ее часто и абазины поют", - отметил Аджапуа.Отечественная война народа Абхазии оставила глубокий след в жизни семьи Тото Аджапуа, на войне он потерял сына и брата. Во время войны композитор написал такие песни как "Где бы ни был абхаз", "Батальон "Горец", "Не пройдет", "Сестры наши".Среди произведений Аджапуа кантаты "Великая Абхазская стена", "Абрыскьал", "Ефрем Эшба", "Уарбану?", хореографическая сюита "Нартаа", соната для флейты и фортепиано, восемь вариаций для фортепиано, "Абхазские литургические песнопения", кантаты "Члоу", "Отап", "Кто ты?", "Думы о Родине", "Абхазская шуточная" для симфонического оркестра.
https://sputnik-abkhazia.ru/20160622/1018808648.html
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культура, музыка, абхазия
культура, музыка, абхазия
Умер певец, народный артист Абхазии Тото Аджапуа
Тото Аджапуа – автор более 600 произведений. Он писал инструментальную музыку, произведения для детей, произведения в кантатно-ораториальном и песенном жанрах.
СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Скончался певец, народный артист Абхазии, член Союза композиторов СССР, лауреат госпремии имени Дырмита Гулиа Тото Аджапуа, об этом сообщает Министерство культуры.
Тото Аджапуа родился 23 марта 1939 года в селе Отап Очамчырского района. Когда ему было 22 года, не зная нот, он поступил в музыкальное училище.
"Услышав мой голос, меня приняли, но образования нотного у меня не было. У меня был педагог по вокалу грек Янис Токмакидис, который очень любил Абхазию, нашу народную музыку, он три года готовил меня в Абхазии, потом уже я поехал поступать в Тбилисскую консерваторию", - рассказывал Тото Аджапуа.
В 1977 году он окончил композиторское отделение Тбилисской консерватории. Учась, работал педагогом по культуре речи абхазского языка в Тбилисском театральном институте, а также стажер-солистом Тбилисского театра оперы и балета.
Вернувшись в Абхазию после окончания Тбилисской консерватории, он более двух лет работает солистом Абхазской госфилармонии. Одновременно он преподавал вокал в Сухумском музыкальном училище.
Свою первую композицию он посвятил своей бабушке, которая воспитала его. "Первую композицию я посвятил ей. Она была на слова Бориса Гургулия "Иарҳәала ачамгур" (Играй ачамгур). Все мои произведения или трагические, или героические, есть и лирические, к примеру, "Мрамза", ее часто и абазины поют", - отметил Аджапуа.
Отечественная война народа Абхазии оставила глубокий след в жизни семьи Тото Аджапуа, на войне он потерял сына и брата. Во время войны композитор написал такие песни как "Где бы ни был абхаз", "Батальон "Горец", "Не пройдет", "Сестры наши".
Среди произведений Аджапуа кантаты "Великая Абхазская стена", "Абрыскьал", "Ефрем Эшба", "Уарбану?", хореографическая сюита "Нартаа", соната для флейты и фортепиано, восемь вариаций для фортепиано, "Абхазские литургические песнопения", кантаты "Члоу", "Отап", "Кто ты?", "Думы о Родине", "Абхазская шуточная" для симфонического оркестра.