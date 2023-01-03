https://sputnik-abkhazia.ru/20230103/bolee-120-tysyach-turistov-reshili-provesti-novogodnie-kanikuly-na-kubani-1043462379.html

Более 120 тысяч туристов решили провести новогодние каникулы на Кубани

Более 120 тысяч туристов решили провести новогодние каникулы на Кубани

Всего в Краснодарском крае более двух тысяч вариантов размещения, рассчитанных на 220 тысяч туристов. 03.01.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Более 120 тысяч россиян со всех уголков страны предпочли провести новогодние каникулы в городах Кубани, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Вениамина Кондратьева.В пресс-службе администрации края уточнили, что около 80 тысяч человек отдыхают в Сочи, где места размещения заполнены на 80%, в Геленджике, где туристы заняли 60% номерного фонда и в Анапе, где свободно чуть менее половины мест размещения - 45%.Всего в крае около двух тысяч гостиниц, пансионатов и отелей, в которых может разместиться около 220 тысяч человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230103/gergedava-ob-ekskursiyakh-po-abkhazii-zimoy-novyy-god-v-tropikakh---eto-uzhe-podarok--1043314181.html

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