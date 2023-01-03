https://sputnik-abkhazia.ru/20230103/bolee-120-tysyach-turistov-reshili-provesti-novogodnie-kanikuly-na-kubani-1043462379.html
Более 120 тысяч туристов решили провести новогодние каникулы на Кубани
Более 120 тысяч туристов решили провести новогодние каникулы на Кубани
Всего в Краснодарском крае более двух тысяч вариантов размещения, рассчитанных на 220 тысяч туристов. 03.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-03T20:03+0300
2023-01-03T20:03+0300
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СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Более 120 тысяч россиян со всех уголков страны предпочли провести новогодние каникулы в городах Кубани, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Вениамина Кондратьева.В пресс-службе администрации края уточнили, что около 80 тысяч человек отдыхают в Сочи, где места размещения заполнены на 80%, в Геленджике, где туристы заняли 60% номерного фонда и в Анапе, где свободно чуть менее половины мест размещения - 45%.Всего в крае около двух тысяч гостиниц, пансионатов и отелей, в которых может разместиться около 220 тысяч человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230103/gergedava-ob-ekskursiyakh-po-abkhazii-zimoy-novyy-god-v-tropikakh---eto-uzhe-podarok--1043314181.html
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новости, в мире, новый год
новости, в мире, новый год
Более 120 тысяч туристов решили провести новогодние каникулы на Кубани
Всего в Краснодарском крае более двух тысяч вариантов размещения, рассчитанных на 220 тысяч туристов.
СУХУМ, 3 янв - Sputnik.
Более 120 тысяч россиян со всех уголков страны предпочли провести новогодние каникулы в городах Кубани, сообщает РИА Новости
со ссылкой на главу региона Вениамина Кондратьева.
"Традиционно в новогодние каникулы курорты Краснодарского края пользуются популярностью. В эти дни у нас отдыхают больше 120 тысяч туристов со всей страны", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
В пресс-службе администрации края уточнили, что около 80 тысяч человек отдыхают в Сочи, где места размещения заполнены на 80%, в Геленджике, где туристы заняли 60% номерного фонда и в Анапе, где свободно чуть менее половины мест размещения - 45%.
Всего в крае около двух тысяч гостиниц, пансионатов и отелей, в которых может разместиться около 220 тысяч человек.