https://sputnik-abkhazia.ru/20230103/prazdnichnyy-poezd-budet-vozit-turistov-iz-tuapse-v-gagru-do-8-yanvarya-1043462689.html

Праздничный поезд будет возить туристов из Туапсе в Гагру до 8 января

Праздничный поезд будет возить туристов из Туапсе в Гагру до 8 января

По пути следования туристы могут сойти на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое и Цандрыпш. 03.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-03T17:22+0300

2023-01-03T17:22+0300

2023-01-03T17:22+0300

в абхазии

абхазия

сочи

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/03/1043462535_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a52515b1114d0ed3e42dff2d66fcf983.jpg

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Праздничный туристический поезд будет возить туристов из Туапсе в Гагру до 8 января, сообщает официальный канал администрации Сочи.Поезд курсирует по маршруту ежедневно. Обратные рейсы из Гагры в Туапсе будут следовать со 2 по 7 января, а 8 января - по маршруту Гагра-Сочи. Из Туапсе до Гагры туристы смогут добраться за 5 часов 25 минут, а обратно - за 5 часов 40 минут.Туристический поезд начал курсировать по маршруту Туапсе - Сочи - Гагра с августа 2020 года. В нем 10 вагонов, он вмещает 386 пассажиров. Поезд выполнен в стилистике 70-80х годов, а в новогодние праздники вагоны празднично украшены.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230103/turbaza-itogi-turisticheskogo-goda-v-abkhazii-s-annoy-kalyaginoy--1043315177.html

абхазия

сочи

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, сочи, новости