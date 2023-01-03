https://sputnik-abkhazia.ru/20230103/prazdnichnyy-poezd-budet-vozit-turistov-iz-tuapse-v-gagru-do-8-yanvarya-1043462689.html
Праздничный поезд будет возить туристов из Туапсе в Гагру до 8 января
Праздничный поезд будет возить туристов из Туапсе в Гагру до 8 января
По пути следования туристы могут сойти на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое и Цандрыпш. 03.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-03T17:22+0300
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СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Праздничный туристический поезд будет возить туристов из Туапсе в Гагру до 8 января, сообщает официальный канал администрации Сочи.Поезд курсирует по маршруту ежедневно. Обратные рейсы из Гагры в Туапсе будут следовать со 2 по 7 января, а 8 января - по маршруту Гагра-Сочи. Из Туапсе до Гагры туристы смогут добраться за 5 часов 25 минут, а обратно - за 5 часов 40 минут.Туристический поезд начал курсировать по маршруту Туапсе - Сочи - Гагра с августа 2020 года. В нем 10 вагонов, он вмещает 386 пассажиров. Поезд выполнен в стилистике 70-80х годов, а в новогодние праздники вагоны празднично украшены.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230103/turbaza-itogi-turisticheskogo-goda-v-abkhazii-s-annoy-kalyaginoy--1043315177.html
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абхазия, сочи, новости
Праздничный поезд будет возить туристов из Туапсе в Гагру до 8 января
По пути следования туристы могут сойти на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое и Цандрыпш.
СУХУМ, 3 янв - Sputnik.
Праздничный туристический поезд будет возить туристов из Туапсе в Гагру до 8 января, сообщает
официальный канал администрации Сочи.
Поезд курсирует по маршруту ежедневно. Обратные рейсы из Гагры в Туапсе будут следовать со 2 по 7 января, а 8 января - по маршруту Гагра-Сочи.
Из Туапсе до Гагры туристы смогут добраться за 5 часов 25 минут, а обратно - за 5 часов 40 минут.
Туристический поезд начал курсировать по маршруту Туапсе - Сочи - Гагра с августа 2020 года. В нем 10 вагонов, он вмещает 386 пассажиров. Поезд выполнен в стилистике 70-80х годов, а в новогодние праздники вагоны празднично украшены.