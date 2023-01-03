https://sputnik-abkhazia.ru/20230103/putin-podpisal-ukaz-o-merakh-sotspodderzhki-uchastnikov-spetsoperatsii-1043463195.html

Путин подписал указ о мерах соцподдержки участников спецоперации

Путин подписал указ о мерах соцподдержки участников спецоперации

В случае смерти бойца его семье положена выплата в пять миллионов рублей, а в случае ранения, контузии или травмы будет выплачено три миллиона рублей. 03.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-03T18:12+0300

2023-01-03T18:12+0300

2023-01-03T18:24+0300

военная спецоперация рф в донбассе

новости

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/05/1039403964_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cf72f43c452706cd01e63a034e5dc1bb.jpg

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих. Текст указа опубликован на интернет-портале правовой информации.Согласно документу, если военный, сотрудник МВД или Росгвардии погибнет в боях на Украине, его семье выплатят пять миллионов рублей.За травму, контузию или ранение будет предусмотрена выплата в три миллиона рублей. Указ вступает в силу с момента его подписания.Кроме того, глава государства поручил правительству разработать программу по профпереподготовке, трудоустройству и реабилитации лиц, участвовавших в спецоперации и поддержки их семей.Военная спецоперация на Украине началась более десяти месяцев назад, 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что российские военные действуют в целях защиты жителей Донбасса от действий киевского режима.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230102/vsu-nanesli-udar-snaryadami-himars-raketami-po-makeevke-1043457129.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, владимир путин, россия