https://sputnik-abkhazia.ru/20230103/putin-podpisal-ukaz-o-merakh-sotspodderzhki-uchastnikov-spetsoperatsii-1043463195.html
Путин подписал указ о мерах соцподдержки участников спецоперации
Путин подписал указ о мерах соцподдержки участников спецоперации
В случае смерти бойца его семье положена выплата в пять миллионов рублей, а в случае ранения, контузии или травмы будет выплачено три миллиона рублей. 03.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-03T18:12+0300
2023-01-03T18:12+0300
2023-01-03T18:24+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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россия
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СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих. Текст указа опубликован на интернет-портале правовой информации.Согласно документу, если военный, сотрудник МВД или Росгвардии погибнет в боях на Украине, его семье выплатят пять миллионов рублей.За травму, контузию или ранение будет предусмотрена выплата в три миллиона рублей. Указ вступает в силу с момента его подписания.Кроме того, глава государства поручил правительству разработать программу по профпереподготовке, трудоустройству и реабилитации лиц, участвовавших в спецоперации и поддержки их семей.Военная спецоперация на Украине началась более десяти месяцев назад, 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что российские военные действуют в целях защиты жителей Донбасса от действий киевского режима.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230102/vsu-nanesli-udar-snaryadami-himars-raketami-po-makeevke-1043457129.html
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новости, владимир путин, россия
новости, владимир путин, россия
Путин подписал указ о мерах соцподдержки участников спецоперации
18:12 03.01.2023 (обновлено: 18:24 03.01.2023)
В случае смерти бойца его семье положена выплата в пять миллионов рублей, а в случае ранения, контузии или травмы будет выплачено три миллиона рублей.
СУХУМ, 3 янв - Sputnik.
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих. Текст указа опубликован
на интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, если военный, сотрудник МВД или Росгвардии погибнет в боях на Украине, его семье выплатят пять миллионов рублей.
За травму, контузию или ранение будет предусмотрена выплата в три миллиона рублей.
Указ вступает в силу с момента его подписания.
Кроме того, глава государства поручил правительству разработать программу по профпереподготовке, трудоустройству и реабилитации лиц, участвовавших в спецоперации и поддержки их семей.
Военная спецоперация на Украине началась более десяти месяцев назад, 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что российские военные действуют в целях защиты жителей Донбасса от действий киевского режима.