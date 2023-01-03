https://sputnik-abkhazia.ru/20230103/taniya-nazval-spetsoperatsiyu-na-ukraine-nachalom-formirovaniya-novogo-miroustroystva-1043460725.html
Тания назвал спецоперацию на Украине началом формирования нового мироустройства
Тания назвал спецоперацию на Украине началом формирования нового мироустройства
Россия начала военную спецоперацию на Украине более десяти месяцев назад, 24 февраля 2022 года. 03.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-03T14:20+0300
2023-01-03T14:20+0300
2023-01-03T14:20+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/10/1043159366_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_652fc6224cb817c467ba50f890c28d08.jpg
СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Специальная военная операция России на Украине положила начало формированию нового мирового порядка, сказал в эфире радио Sputnik посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания"Мир поделился на до спецоперации и период после ее начала, в котором мы сейчас находимся и в котором идет процесс формирования нового мирового устройства. Сложно сказать, когда точно это процесс завершится. На мой взгляд, это сложный и долгий процесс," - пояснил он.Тания уверен, что российская спецоперация стала триггером многих изменений в сфере международных отношений, ускорила процесс перехода от гегемонии одной державы к эре многополярного мира.По его словам, это можно проследить в том, как одни страны навязывают другим нетрадиционные ценности и пытаются отменить народную или национальную культуру, в то время как Россия отстаивает традиционные ценности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230101/rossiyskie-voyska-sorvali-plany-kieva-po-soversheniyu-teraktov-na-territorii-rossii-1043445290.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/10/1043159366_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_25cf81cdfc97dcc91567757ba63ef72a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина
Тания назвал спецоперацию на Украине началом формирования нового мироустройства
Россия начала военную спецоперацию на Украине более десяти месяцев назад, 24 февраля 2022 года.
СУХУМ, 3 янв - Sputnik.
Специальная военная операция России на Украине положила начало формированию нового мирового порядка, сказал в эфире радио Sputnik
посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания
По его мнению, спецоперация изменила жизнь во многих странах и поделила мир на "до" и "после".
"Мир поделился на до спецоперации и период после ее начала, в котором мы сейчас находимся и в котором идет процесс формирования нового мирового устройства. Сложно сказать, когда точно это процесс завершится. На мой взгляд, это сложный и долгий процесс," - пояснил он.
Тания уверен, что российская спецоперация стала триггером многих изменений в сфере международных отношений, ускорила процесс перехода от гегемонии одной державы к эре многополярного мира.
По его словам, это можно проследить в том, как одни страны навязывают другим нетрадиционные ценности и пытаются отменить народную или национальную культуру, в то время как Россия отстаивает традиционные ценности.