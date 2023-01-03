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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230103/taniya-nazval-spetsoperatsiyu-na-ukraine-nachalom-formirovaniya-novogo-miroustroystva-1043460725.html
Тания назвал спецоперацию на Украине началом формирования нового мироустройства
Тания назвал спецоперацию на Украине началом формирования нового мироустройства
Россия начала военную спецоперацию на Украине более десяти месяцев назад, 24 февраля 2022 года. 03.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-03T14:20+0300
2023-01-03T14:20+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Специальная военная операция России на Украине положила начало формированию нового мирового порядка, сказал в эфире радио Sputnik посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания"Мир поделился на до спецоперации и период после ее начала, в котором мы сейчас находимся и в котором идет процесс формирования нового мирового устройства. Сложно сказать, когда точно это процесс завершится. На мой взгляд, это сложный и долгий процесс," - пояснил он.Тания уверен, что российская спецоперация стала триггером многих изменений в сфере международных отношений, ускорила процесс перехода от гегемонии одной державы к эре многополярного мира.По его словам, это можно проследить в том, как одни страны навязывают другим нетрадиционные ценности и пытаются отменить народную или национальную культуру, в то время как Россия отстаивает традиционные ценности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230101/rossiyskie-voyska-sorvali-plany-kieva-po-soversheniyu-teraktov-na-territorii-rossii-1043445290.html
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Тания назвал спецоперацию на Украине началом формирования нового мироустройства

14:20 03.01.2023
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПередача посылок участникам спецоперации от жителей Краснодарского края
Передача посылок участникам спецоперации от жителей Краснодарского края - Sputnik Абхазия, 1920, 03.01.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
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Россия начала военную спецоперацию на Украине более десяти месяцев назад, 24 февраля 2022 года.
СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Специальная военная операция России на Украине положила начало формированию нового мирового порядка, сказал в эфире радио Sputnik посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания
По его мнению, спецоперация изменила жизнь во многих странах и поделила мир на "до" и "после".
"Мир поделился на до спецоперации и период после ее начала, в котором мы сейчас находимся и в котором идет процесс формирования нового мирового устройства. Сложно сказать, когда точно это процесс завершится. На мой взгляд, это сложный и долгий процесс," - пояснил он.
Тания уверен, что российская спецоперация стала триггером многих изменений в сфере международных отношений, ускорила процесс перехода от гегемонии одной державы к эре многополярного мира.
По его словам, это можно проследить в том, как одни страны навязывают другим нетрадиционные ценности и пытаются отменить народную или национальную культуру, в то время как Россия отстаивает традиционные ценности.
Работа артиллерийского расчета на Запорожском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 01.01.2023
Военная спецоперация РФ в Донбассе
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1 января, 18:36
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