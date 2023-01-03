https://sputnik-abkhazia.ru/20230103/taniya-nazval-spetsoperatsiyu-na-ukraine-nachalom-formirovaniya-novogo-miroustroystva-1043460725.html

Тания назвал спецоперацию на Украине началом формирования нового мироустройства

Тания назвал спецоперацию на Украине началом формирования нового мироустройства

Россия начала военную спецоперацию на Украине более десяти месяцев назад, 24 февраля 2022 года. 03.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-03T14:20+0300

2023-01-03T14:20+0300

2023-01-03T14:20+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

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СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Специальная военная операция России на Украине положила начало формированию нового мирового порядка, сказал в эфире радио Sputnik посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания"Мир поделился на до спецоперации и период после ее начала, в котором мы сейчас находимся и в котором идет процесс формирования нового мирового устройства. Сложно сказать, когда точно это процесс завершится. На мой взгляд, это сложный и долгий процесс," - пояснил он.Тания уверен, что российская спецоперация стала триггером многих изменений в сфере международных отношений, ускорила процесс перехода от гегемонии одной державы к эре многополярного мира.По его словам, это можно проследить в том, как одни страны навязывают другим нетрадиционные ценности и пытаются отменить народную или национальную культуру, в то время как Россия отстаивает традиционные ценности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230101/rossiyskie-voyska-sorvali-plany-kieva-po-soversheniyu-teraktov-na-territorii-rossii-1043445290.html

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