https://sputnik-abkhazia.ru/20230103/taniya-otsenil-otnosheniya-abkhazii-s-rossiey-i-gruziey-1043462870.html

Тания оценил отношения Абхазии с Россией и Грузией

Тания оценил отношения Абхазии с Россией и Грузией

Посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания подвел политические итоги 2022 года в эфире радио Sputnik. 03.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-03T19:19+0300

2023-01-03T19:19+0300

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СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Отношения Абхазии с Россией поступательно развиваются, укрепляются и углубляются, в то время отношения республики с Грузией стоят на месте, из-за чего Абхазии нужно озаботиться своей безопасностью. Об этом в эфире радио Sputnik заявил посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания."Наше взаимодействие, на мой взгляд, лишь усилилось, и будет продолжать укрепляться, углубляться", - сказал Тания и добавил что от благосостояния России зависит и благополучие Абхазии. Посол по особым поручениям добавил, что власти республики все послевоенное время предпринимали усилия для развития и укрепления отношений с Россией.Что до отношения с восточным соседом, то мирный договор все еще не подписан, и угроза со стороны Грузии сохраняется. Тания добавил, что в грузинском обществе сохраняются реваншистские настроения и поощряются лозунги о том, что "следующий Новый год Грузия будет отмечать в Сухуме"."Пока политические силы это все поощряют и подпитывают, угроза сохраняется. Сегодня Россия совместно с нашими военными полностью обеспечивает безопасность Абхазии, но, условно говоря, завтра ситуация может измениться и грузины могут ею воспользоваться", - отметил Тания.Он подчеркнул, что Абхазии нельзя терять бдительность. Необходимо укреплять свою безопасность, подписывать дополнительные соглашения с Россией, которые будут способствовать защите республики, продолжать участвовать в Женевских дискуссиях и добиваться заключения юридически обязывающего документа с Грузией о неприменении силы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/2022-god-na-kavkaze-vzglyad-iz-moskvy-1043390590.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221211/ankvab-u-abkhazii-poluchaetsya-byt-nezavisimym-suverennym-gosudarstvom-1043064082.html

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