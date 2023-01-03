https://sputnik-abkhazia.ru/20230103/taniya-otsenil-otnosheniya-abkhazii-s-rossiey-i-gruziey-1043462870.html
Тания оценил отношения Абхазии с Россией и Грузией
Тания оценил отношения Абхазии с Россией и Грузией
Посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания подвел политические итоги 2022 года в эфире радио Sputnik. 03.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-03T19:19+0300
2023-01-03T19:19+0300
2023-01-03T19:19+0300
в абхазии
абхазия
грузия
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1d/1039906900_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_b25c48e4e602e569954e254c419b795b.jpg
СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Отношения Абхазии с Россией поступательно развиваются, укрепляются и углубляются, в то время отношения республики с Грузией стоят на месте, из-за чего Абхазии нужно озаботиться своей безопасностью. Об этом в эфире радио Sputnik заявил посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания."Наше взаимодействие, на мой взгляд, лишь усилилось, и будет продолжать укрепляться, углубляться", - сказал Тания и добавил что от благосостояния России зависит и благополучие Абхазии. Посол по особым поручениям добавил, что власти республики все послевоенное время предпринимали усилия для развития и укрепления отношений с Россией.Что до отношения с восточным соседом, то мирный договор все еще не подписан, и угроза со стороны Грузии сохраняется. Тания добавил, что в грузинском обществе сохраняются реваншистские настроения и поощряются лозунги о том, что "следующий Новый год Грузия будет отмечать в Сухуме"."Пока политические силы это все поощряют и подпитывают, угроза сохраняется. Сегодня Россия совместно с нашими военными полностью обеспечивает безопасность Абхазии, но, условно говоря, завтра ситуация может измениться и грузины могут ею воспользоваться", - отметил Тания.Он подчеркнул, что Абхазии нельзя терять бдительность. Необходимо укреплять свою безопасность, подписывать дополнительные соглашения с Россией, которые будут способствовать защите республики, продолжать участвовать в Женевских дискуссиях и добиваться заключения юридически обязывающего документа с Грузией о неприменении силы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/2022-god-na-kavkaze-vzglyad-iz-moskvy-1043390590.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221211/ankvab-u-abkhazii-poluchaetsya-byt-nezavisimym-suverennym-gosudarstvom-1043064082.html
абхазия
грузия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1d/1039906900_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_3bdddb7631e4d64028f6c796380a5d7d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, грузия, россия, новости
абхазия, грузия, россия, новости
Тания оценил отношения Абхазии с Россией и Грузией
Посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания подвел политические итоги 2022 года в эфире радио Sputnik.
СУХУМ, 3 янв - Sputnik.
Отношения Абхазии с Россией поступательно развиваются, укрепляются и углубляются, в то время отношения республики с Грузией стоят на месте, из-за чего Абхазии нужно озаботиться своей безопасностью. Об этом в эфире радио Sputnik
заявил посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания.
Тания добавил, что официальные визиты, которые регулярно совершались чиновниками Абхазии и России стран в течение года, показывают высокий уровень взаимодействия, который особенно важен сейчас, когда мир продолжают сотрясать конфликты.
"Наше взаимодействие, на мой взгляд, лишь усилилось, и будет продолжать укрепляться, углубляться", - сказал Тания и добавил что от благосостояния России зависит и благополучие Абхазии.
Посол по особым поручениям добавил, что власти республики все послевоенное время предпринимали усилия для развития и укрепления отношений с Россией.
Что до отношения с восточным соседом, то мирный договор все еще не подписан, и угроза со стороны Грузии сохраняется. Тания добавил, что в грузинском обществе сохраняются реваншистские настроения и поощряются лозунги о том, что "следующий Новый год Грузия будет отмечать в Сухуме".
"Пока политические силы это все поощряют и подпитывают, угроза сохраняется. Сегодня Россия совместно с нашими военными полностью обеспечивает безопасность Абхазии, но, условно говоря, завтра ситуация может измениться и грузины могут ею воспользоваться", - отметил Тания.
Он подчеркнул, что Абхазии нельзя терять бдительность. Необходимо укреплять свою безопасность, подписывать дополнительные соглашения с Россией, которые будут способствовать защите республики, продолжать участвовать в Женевских дискуссиях и добиваться заключения юридически обязывающего документа с Грузией о неприменении силы.