https://sputnik-abkhazia.ru/20221211/ankvab-u-abkhazii-poluchaetsya-byt-nezavisimym-suverennym-gosudarstvom-1043064082.html

Анкваб: у Абхазии получается быть независимым суверенным государством

Анкваб: у Абхазии получается быть независимым суверенным государством

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб дал интервью РИА Новости. 11.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-11T12:50+0300

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в абхазии

россия

александр анкваб

абхазия

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Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб в интервью корреспонденту РИА Новости Балжан Самигуллиной рассказал, какие меры предпринимает республика для привлечения туристов, о прогнозах на реконструкцию аэропорта в Сухуме и планах по облегчению пересечения границы с Россией.– Александр Золотинскович, наблюдаются ли сейчас какие-либо предпосылки к эскалации с Грузией на фоне продолжающейся российской спецоперации? Пытается ли Тбилиси воспользоваться ситуацией?– У нас всегда напряженная обстановка. Я думаю, в Грузии много разумных людей, которые не допустят эскалации. Мы следим за теми процессами, которые там происходят в силу разных обстоятельств, и каких-то акций, которые нас бы тревожили нет, но бдительность мы никогда не теряем ни в какой ситуации, тем более в сегодняшней. Особенно, когда было много информации о том, что многие эмиссары из разных стран Европы, особенно из Польши, приезжали и инспирировали открывать второй фронт. Но, слава богу, пока этого не происходит. Наоборот – нас вдохновляет, что огромное число туристов из России в этом и прошлых годах посещали Грузию. Это тоже важный фактор. Я не говорю о тех, кто после начала специальной военной операции, решил спрятаться там, я говорю о туристах, которые целенаправленно едут отдыхать в Грузию.– Уже не раз упоминалось о реконструкции аэропорта в Сухуме. Какие прогнозы по сдачи его в эксплуатацию?– Наша мечта – это конец 2024 года. Если дальше все хорошо будет складываться, то будет так. Пока прямых сообщений нет, что будет – посмотрим. Конечно, транзит – это несомненно интересная тема. Если она будет выгодна всем странам, которые могут этим транзитом пользоваться, то надо садиться и вести переговоры по этому поводу.– Вы также говорили, что в реконструкции аэропорта будут помогать российские специалисты?– Конечно, это сложный процесс, и российские инвесторы будут привлекать российских специалистов.– Какие приблизительно будут цены на туры в Абхазию из России, когда появится прямое авиасообщение между странами?– Я боюсь ошибиться в цифрах, цены разные, но в основном это будут цены, вполне устраивающие российского туриста.– Есть ли какие-то проблемы с использованием карт "Мир" в Абхазии? Везде ли можно оплатить картой?– Проблем пока нет. Надеюсь, так и будет. Этим летом я не слышал нареканий по этому поводу.– Возможно ли вступление Абхазии в какие-либо международные объединения на нынешнем этапе?– В тех организациях, в которых состоит Россия, мы не против вступить, мы можем проситься туда, но неизвестно то, как посмотрят на это члены этих организаций.– Как сейчас продвигается работа по облегчению пересечения границы с Россией?– Здесь много проблем уже решено. Идут мероприятия по увеличению пропускной способности. Будет реконструкция старого автомобильного моста. Это тоже поможет облегчить саму организацию работы по пересечению границы. Мы совместно с российскими коллегами стараемся работать над тем, чтобы переход границы был облегчен. Тут есть человеческий и технический факторы. Но дело идет лучше.– Как продвигается вопрос с урегулированием проблем в энергоснабжении республики?– Да, такая проблема есть. Это не решается, к сожалению, в одночасье. Во время Советского союза в энергетику Абхазии вкладывались государственные бюджетные деньги, но их недостаточно для того, чтобы держать всю систему в рабочем состоянии. И тут нам не обойтись без российских инвестиций, чтобы российский инвестор пришел, и ему должно быть понятно соответствующее законодательство, которое регулирует правовые отношения в сфере энергетики. Пока это законодательство не устраивает российских инвесторов, и мы работаем над его совершенствованием.– Каково состояние преступности сейчас в стране? Безопасно ли приезжать туристам?– Боюсь сглазить, но криминогенная обстановка последние два года значительно отличается от того, что было раньше. И у нас нет проблемы, которая бы могла бы снизить турпоток.– Можем ли мы в обозримой перспективе говорить о том, что Абхазия может стать частью РФ?– Разговоры по этому поводу были всегда. В 2008 году состоялось признание республики, и мы этим дорожим. Для РФ это безотзывное решение. Абхазия – маленькая страна, народ которой добился независимости, и хочет быть независимым суверенным государством. У нас это получается. Мы хотим быть лучше, и Россия нам в этом помогает, и будет помогать.

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