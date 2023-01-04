https://sputnik-abkhazia.ru/20230104/tseny-na-toplivo-v-abkhazii-snizilis-1043475651.html

Цены на топливо в Абхазии снизились

Цены на топливо в Абхазии снизились

Изменение стоимости топлива в Абхазии связано со снижением закупочных цен в России. 04.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-04T19:59+0300

2023-01-04T19:59+0300

2023-01-04T19:59+0300

абхазия

в абхазии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/19/1037787234_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_efa91c8d9430930bfd4ee5e102f3dc79.jpg

СУХУМ, 4 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Стоимость топлива на автозаправочных станциях Абхазии снизилась с начала года из-за изменившихся закупочных цен в России.При этом стоимость дизельного топлива на автозаправках остается прежней - 64,5 рублей за литр, так же, как и стоимость АИ-100 - 68 рублей за литр."За последние два месяца экспортные цены на топливо от заводов-производителей показывают тенденцию к снижению. В связи с этим компания "Апсны-Ойл" так же, как и другие участники рынка, снижает цены на своих АЗС. Это нормальное явление, и мы говорили об этом ранее", - отметил в интервью Sputnik генеральный директор компании Олег Лакоба.В продолжение он сказал, что факт снижения стоимость подтверждает, что не существует никакого заговора среди топливных компаний по удержанию высоких цен.Лакоба также подчеркнул, что за последнее время АИ-92 и АИ-95 подешевели по пять рублей за литр.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/rossiya-i-abkhaziya-soglasovali-obemy-postavok-nefteproduktov-na-2023-god-1043098318.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости