https://sputnik-abkhazia.ru/20230104/tseny-na-toplivo-v-abkhazii-snizilis-1043475651.html
Цены на топливо в Абхазии снизились
Цены на топливо в Абхазии снизились
Изменение стоимости топлива в Абхазии связано со снижением закупочных цен в России. 04.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-04T19:59+0300
2023-01-04T19:59+0300
2023-01-04T19:59+0300
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СУХУМ, 4 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Стоимость топлива на автозаправочных станциях Абхазии снизилась с начала года из-за изменившихся закупочных цен в России.При этом стоимость дизельного топлива на автозаправках остается прежней - 64,5 рублей за литр, так же, как и стоимость АИ-100 - 68 рублей за литр."За последние два месяца экспортные цены на топливо от заводов-производителей показывают тенденцию к снижению. В связи с этим компания "Апсны-Ойл" так же, как и другие участники рынка, снижает цены на своих АЗС. Это нормальное явление, и мы говорили об этом ранее", - отметил в интервью Sputnik генеральный директор компании Олег Лакоба.В продолжение он сказал, что факт снижения стоимость подтверждает, что не существует никакого заговора среди топливных компаний по удержанию высоких цен.Лакоба также подчеркнул, что за последнее время АИ-92 и АИ-95 подешевели по пять рублей за литр.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/rossiya-i-abkhaziya-soglasovali-obemy-postavok-nefteproduktov-na-2023-god-1043098318.html
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абхазия, новости
Цены на топливо в Абхазии снизились
Изменение стоимости топлива в Абхазии связано со снижением закупочных цен в России.
СУХУМ, 4 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Стоимость топлива на автозаправочных станциях Абхазии снизилась с начала года из-за изменившихся закупочных цен в России.
Стоимость одного литра АИ–92 на заправках разных сетей снизилась с 47 до 45 рублей, АИ-95 с 59-60 до 55 рублей.
При этом стоимость дизельного топлива на автозаправках остается прежней - 64,5 рублей за литр, так же, как и стоимость АИ-100 - 68 рублей за литр.
"За последние два месяца экспортные цены на топливо от заводов-производителей показывают тенденцию к снижению. В связи с этим компания "Апсны-Ойл" так же, как и другие участники рынка, снижает цены на своих АЗС. Это нормальное явление, и мы говорили об этом ранее", - отметил в интервью Sputnik генеральный директор компании Олег Лакоба.
В продолжение он сказал, что факт снижения стоимость подтверждает, что не существует никакого заговора среди топливных компаний по удержанию высоких цен.
Лакоба также подчеркнул, что за последнее время АИ-92 и АИ-95 подешевели по пять рублей за литр.