Вице-президент Абхазии поздравил детей с праздником в Абхазском драмтеатре

СУХУМ, 4 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба побывал на детском новогоднем спектакле "Волшебная шкатулка" в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба и поздравил маленьких зрителей с новым 2023 годом."Дорогие дети, мы связываем с вами будущее Абхазии, я хочу пожелать вам здоровья, успехов в учебе", - сказал вице-президент.Гендиректор Абхазского драматического театра Алхас Чолокуа, в свою очередь, рассказал, что на протяжении нескольких дней в театре идут показы детских новогодних спектаклей и добавил, что после спектакля всем детям раздадут подарки от имени президента Аслана Бжания.
В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба в честь праздника проходит новогодний спектакль "Волшебная шкатулка".
СУХУМ, 4 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба побывал на детском новогоднем спектакле "Волшебная шкатулка" в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба и поздравил маленьких зрителей с новым 2023 годом.
Он рассказал, что президент Аслан Бжания решил собрать детей из разных районов республики и организовать для них новогодний праздник.
В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба в честь праздника проходит новогодний спектакль "Волшебная шкатулка"
"Дорогие дети, мы связываем с вами будущее Абхазии, я хочу пожелать вам здоровья, успехов в учебе", - сказал вице-президент.
Гендиректор Абхазского драматического театра Алхас Чолокуа, в свою очередь, рассказал, что на протяжении нескольких дней в театре идут показы детских новогодних спектаклей и добавил, что после спектакля всем детям раздадут подарки от имени президента Аслана Бжания.