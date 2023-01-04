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Вице-президент Абхазии поздравил детей с праздником в Абхазском драмтеатре

Вице-президент Абхазии поздравил детей с праздником в Абхазском драмтеатре

В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба в честь праздника проходит новогодний спектакль "Волшебная шкатулка". 04.01.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба побывал на детском новогоднем спектакле "Волшебная шкатулка" в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба и поздравил маленьких зрителей с новым 2023 годом."Дорогие дети, мы связываем с вами будущее Абхазии, я хочу пожелать вам здоровья, успехов в учебе", - сказал вице-президент.Гендиректор Абхазского драматического театра Алхас Чолокуа, в свою очередь, рассказал, что на протяжении нескольких дней в театре идут показы детских новогодних спектаклей и добавил, что после спектакля всем детям раздадут подарки от имени президента Аслана Бжания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221230/skazka-o-dobrom-i-glavnom-novogodniy-spektakl-v-abkhazskom-dramteatre-1043413291.html

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