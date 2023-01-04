https://sputnik-abkhazia.ru/20230104/ziplayn-zapustili-v-ritsinskom-natsparke-1043474353.html
Зиплайн запустили в Рицинском нацпарке
Зиплайн запустили в Рицинском нацпарке
Зиплайн - это экстремальный спуск по стальному канату, во время которого можно любоваться пейзажами с высоты птичьего полета. 04.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-04T14:11+0300
2023-01-04T14:11+0300
2023-01-04T14:11+0300
в абхазии
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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
отдых в абхазии
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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Зиплайн "ZЕВС" запустили на территории Рицинского реликтового национального парка, сообщает Министерство туризма Абхазии. Директор объекта Фарид Хишба рассказал, что работа над запуском длилась около двух лет. Большая часть времени была потрачена на оформление документов. Само строительство началось летом, и вот, 2 января зиплайн был запущен.Зиплайн состоит из двух вышек, между которыми люди перемещаются с помощью стальных канатов. Высота первой, с которой начинается полет, составляет 28 метров - это почти 10-этажный дом. Расположен объект на 32 километре дороги, ведущей к Рице, выше "Каменного мешка" и водопада "Мужские слезы". Полет на зиплайне обойдется желающим примерно в 1200 рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230102/gai-abkhazii-predupredila-chto-vezd-v-gornye-rayony-bez-zimney-reziny-ogranichen-1043457823.html
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абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), отдых в абхазии
абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), отдых в абхазии
Зиплайн запустили в Рицинском нацпарке
Зиплайн - это экстремальный спуск по стальному канату, во время которого можно любоваться пейзажами с высоты птичьего полета.
СУХУМ, 4 янв - Sputnik.
Зиплайн "ZЕВС" запустили на территории Рицинского реликтового национального парка, сообщает
Министерство туризма Абхазии.
Директор объекта Фарид Хишба рассказал, что работа над запуском длилась около двух лет. Большая часть времени была потрачена на оформление документов. Само строительство началось летом, и вот, 2 января зиплайн был запущен.
"В первый день зиплайн работал в тестовом режиме. Мы уже готовы обслуживать людей. Ещё не успели покрасить вышки, но это минимум работы", - рассказал Хишба.
Зиплайн состоит из двух вышек, между которыми люди перемещаются с помощью стальных канатов. Высота первой, с которой начинается полет, составляет 28 метров - это почти 10-этажный дом.
Расположен объект на 32 километре дороги, ведущей к Рице, выше "Каменного мешка" и водопада "Мужские слезы". Полет на зиплайне обойдется желающим примерно в 1200 рублей.