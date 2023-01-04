https://sputnik-abkhazia.ru/20230104/ziplayn-zapustili-v-ritsinskom-natsparke-1043474353.html

Зиплайн запустили в Рицинском нацпарке

Зиплайн запустили в Рицинском нацпарке

Зиплайн - это экстремальный спуск по стальному канату, во время которого можно любоваться пейзажами с высоты птичьего полета. 04.01.2023, Sputnik Абхазия

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2023-01-04T14:11+0300

в абхазии

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

отдых в абхазии

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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Зиплайн "ZЕВС" запустили на территории Рицинского реликтового национального парка, сообщает Министерство туризма Абхазии. Директор объекта Фарид Хишба рассказал, что работа над запуском длилась около двух лет. Большая часть времени была потрачена на оформление документов. Само строительство началось летом, и вот, 2 января зиплайн был запущен.Зиплайн состоит из двух вышек, между которыми люди перемещаются с помощью стальных канатов. Высота первой, с которой начинается полет, составляет 28 метров - это почти 10-этажный дом. Расположен объект на 32 километре дороги, ведущей к Рице, выше "Каменного мешка" и водопада "Мужские слезы". Полет на зиплайне обойдется желающим примерно в 1200 рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230102/gai-abkhazii-predupredila-chto-vezd-v-gornye-rayony-bez-zimney-reziny-ogranichen-1043457823.html

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), отдых в абхазии