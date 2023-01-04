Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230104/ziplayn-zapustili-v-ritsinskom-natsparke-1043474353.html
Зиплайн запустили в Рицинском нацпарке
Зиплайн запустили в Рицинском нацпарке
Зиплайн - это экстремальный спуск по стальному канату, во время которого можно любоваться пейзажами с высоты птичьего полета. 04.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-04T14:11+0300
2023-01-04T14:11+0300
в абхазии
абхазия
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
отдых в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/04/1043474171_0:164:361:367_1920x0_80_0_0_91a6ccce267322c5f8cdb0aa346a59b6.png
СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Зиплайн "ZЕВС" запустили на территории Рицинского реликтового национального парка, сообщает Министерство туризма Абхазии. Директор объекта Фарид Хишба рассказал, что работа над запуском длилась около двух лет. Большая часть времени была потрачена на оформление документов. Само строительство началось летом, и вот, 2 января зиплайн был запущен.Зиплайн состоит из двух вышек, между которыми люди перемещаются с помощью стальных канатов. Высота первой, с которой начинается полет, составляет 28 метров - это почти 10-этажный дом. Расположен объект на 32 километре дороги, ведущей к Рице, выше "Каменного мешка" и водопада "Мужские слезы". Полет на зиплайне обойдется желающим примерно в 1200 рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230102/gai-abkhazii-predupredila-chto-vezd-v-gornye-rayony-bez-zimney-reziny-ogranichen-1043457823.html
абхазия
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/04/1043474171_0:130:361:401_1920x0_80_0_0_b41c0623ac1231e97269f2f0696469f7.png
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), отдых в абхазии
абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), отдых в абхазии

Зиплайн запустили в Рицинском нацпарке

14:11 04.01.2023
© Foto / Министерство туризма РАВ Абхазии открылся самый длинный зиплайн "ZEBC"
В Абхазии открылся самый длинный зиплайн ZEBC - Sputnik Абхазия, 1920, 04.01.2023
© Foto / Министерство туризма РА
Подписаться на
НовостиTelegram
Зиплайн - это экстремальный спуск по стальному канату, во время которого можно любоваться пейзажами с высоты птичьего полета.
СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Зиплайн "ZЕВС" запустили на территории Рицинского реликтового национального парка, сообщает Министерство туризма Абхазии.
Директор объекта Фарид Хишба рассказал, что работа над запуском длилась около двух лет. Большая часть времени была потрачена на оформление документов. Само строительство началось летом, и вот, 2 января зиплайн был запущен.
"В первый день зиплайн работал в тестовом режиме. Мы уже готовы обслуживать людей. Ещё не успели покрасить вышки, но это минимум работы", - рассказал Хишба.
Зиплайн состоит из двух вышек, между которыми люди перемещаются с помощью стальных канатов. Высота первой, с которой начинается полет, составляет 28 метров - это почти 10-этажный дом.
Расположен объект на 32 километре дороги, ведущей к Рице, выше "Каменного мешка" и водопада "Мужские слезы". Полет на зиплайне обойдется желающим примерно в 1200 рублей.
Дорога между Ачандарой и Аацы - Sputnik Абхазия, 1920, 02.01.2023
В Абхазии
ГАИ Абхазии предупредила, что въезд в горные районы без зимней резины ограничен
2 января, 21:15
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0