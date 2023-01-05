https://sputnik-abkhazia.ru/20230105/giperzvukovye-mify-dogonyayuschego-pentagona-1043490671.html
Гиперзвуковые мифы "догоняющего" Пентагона
Гиперзвуковые мифы "догоняющего" Пентагона
Соединенные Штаты утратили мировое лидерство в разработке и производстве высокотехнологичных вооружений. 05.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-05T20:30+0300
2023-01-05T20:30+0300
2023-01-05T20:30+0300
аналитика
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Александр Хроленко, военный обозреватель"Американская исключительность" не гарантирует гиперзвуковых скоростей. Многомиллиардные инвестиции и восемь ракетных программ не приближают Вашингтон к достижениям мировых лидеров ракетостроения – Москвы и Пекина. Серия неудачных испытаний гиперзвуковых макетов тревожит Конгресс и Пентагон, редкие успехи лишь подчеркивают дистанцию отставания.ВВС США на исходе 2022 года впервые провели испытание "полноценного боевого прототипа" американской гиперзвуковой ракеты All-Up ARRW воздушного базирования. Запуск прототипа состоялся с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress у южного побережья Калифорнии. Снаряд 9 декабря разогнался до гиперзвуковой скорости, отделился от ракеты-носителя, совершил планирующий полет со скоростью, "более чем в пять раз превышающей скорость звука" (то есть 5 Махов), и "взорвался в районе цели".Британская газета Daily Mail 12 декабря заметила, что гиперзвуковая ракета Lockheed Martin "рассчитана на пролет 500 миль (800 км) всего за 10 минут после запуска с бомбардировщика B-52, но провалы испытаний задержали программу".В течение многих лет продукт корпорации Lockheed Martin никак не хотел отделяться и запускаться (как и прототипы гиперзвуковых ракет по другим программам). На этом фоне Конгресс в 2022 финансовом году даже урезал финансирование проекта ARRW на 161 млн долларов. Американцы впервые прервали серию 10 неудачных испытаний 14 мая 2022 года, когда макет AGM-183A ARRW отделился от крыла B-52H, его ускоритель работал в течение "ожидаемого времени", и достиг скорости 5 Махов – нижней границы гиперзвука.Второе успешное испытание – "свободный полет" на той же скорости – состоялось 12 июля. Пентагон намерен в 2023 – 2024 годах провести три подряд "всесторонних" (штатных) запуска, после чего начать серийное производство гиперзвуковой ракеты AGM-183A воздушного базирования. Ранее ВВС США планировали получить первую дюжину ракет до осени 2022 года, в котором потратили на гиперзвуковые программы 4 млрд долларов. По предварительным оценкам, каждая ракета обойдется Пентагону примерно в 13 млн долларов, и руководитель отдела закупок ВВС Эндрю Хантер не уверен, что AGM-183A (ARRW) того стоит.Пентагон 16 декабря объявил, что ВВС заключили с американской компанией Leidos контракт на 334 млн долларов на секретную программу разработки гиперзвукового оружия Mayhem большего могущества. Объемы финансирования и количество программ не переходят в качество разработок.Недосягаемые лидерыРоссийские гиперзвуковые ракеты безупречно и высокоточно летают с 2016 года. "Кинжалы" несут боевое дежурство с 2018 года, развивают скорость свыше 12 тысяч км в час или 10 Махов, и успешно применяются в ходе СВО. Комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство в 2019-м, его боевые блоки планируют в атмосфере на скоростях более 20 Махов.Принятые на вооружение в 2022 году гиперзвуковые "Цирконы" морского базирования летают на скоростях до 9 Махов. По информации издания Military Watch, ВКС России интегрируют тяжелые истребители Су-35 с гиперзвуковыми ракетами воздух-воздух. И в условиях СВО Россия уверенно наращивает объемы производства высокотехнологичных вооружений.Китай в 2021 году настолько успешно "преодолел ограничения физики" (характеристика из американских СМИ), что стратегическая гиперзвуковая ракета "Чанчжэн" обогнула в атмосфере Землю (40 тысяч км по экватору), и поразила цель с минимальным отклонением. Разумеется, российские и китайские гиперзвуковые ракеты – вынужденный ответ на агрессивные действия и планы коллективного Запада. Москва и Пекин не заинтересованы в военных конфликтах с США и их союзниками. Это именно Пентагон "одним глазом смотрит на Украину, а другим – на Китай".Гиперзвуковые ракеты чрезвычайно могущественны даже вне интеграции с ядерными боеголовками. Однако заметим, что Россия располагает наибольшим количеством ядерного оружия в мире – 5977 боеголовок. Арсенал США – 5428 единиц. При этом Соединенные Штаты не защищены от гиперзвуковых технологий, и в Пентагоне крайне встревожены технологическим отставанием.Невозможно создать систему защиты от гиперзвукового оружия, не владея для понимания физических процессов соответствующими технологиями. Все американские гиперзвуковые проекты находятся в зачаточном состоянии, не освоено даже стабильное начальное ускорение, а управляемый полет "за пятью Махами" – еще более сложная проблема. Физика жестко отрицает идеологию США: если не решены задачи гиперзвука, не может быть и речи о какой-то американской "исключительности" или "гегемонии".Ракетостроение "хромает" и в Западной Европе, поэтому объединение технологических усилий США, Британии и Австралии в ноябре 2022 года "для ускорения разработки" гиперзвуковых и контргиперзвуковых систем выглядит актом отчаяния, и даже иллюстрацией к басне Ивана Крылова "Лебедь, рак и щука".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram
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Александр Хроленко
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аналитика, россия, украина
аналитика, россия, украина
Гиперзвуковые мифы "догоняющего" Пентагона
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Соединенные Штаты утратили мировое лидерство в разработке и производстве высокотехнологичных вооружений.
Александр Хроленко, военный обозреватель
"Американская исключительность" не гарантирует гиперзвуковых скоростей. Многомиллиардные инвестиции и восемь ракетных программ не приближают Вашингтон к достижениям мировых лидеров ракетостроения – Москвы и Пекина. Серия неудачных испытаний гиперзвуковых макетов тревожит Конгресс и Пентагон, редкие успехи лишь подчеркивают дистанцию отставания.
ВВС США на исходе 2022 года впервые провели испытание "полноценного боевого прототипа" американской гиперзвуковой ракеты All-Up ARRW воздушного базирования. Запуск прототипа состоялся с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress у южного побережья Калифорнии. Снаряд 9 декабря разогнался до гиперзвуковой скорости, отделился от ракеты-носителя, совершил планирующий полет со скоростью, "более чем в пять раз превышающей скорость звука" (то есть 5 Махов), и "взорвался в районе цели".
Подробностей не приводится. Неизвестно, был ли этот полет управляемым, какое расстояние преодолел боевой прототип, и насколько близко от цели взорвался. Поэтому бодрый доклад ВВС США о третьем подряд успешном испытании вызывает скепсис даже у союзников.
Британская газета Daily Mail 12 декабря заметила, что гиперзвуковая ракета Lockheed Martin "рассчитана на пролет 500 миль (800 км) всего за 10 минут после запуска с бомбардировщика B-52, но провалы испытаний задержали программу".
В течение многих лет продукт корпорации Lockheed Martin никак не хотел отделяться и запускаться (как и прототипы гиперзвуковых ракет по другим программам). На этом фоне Конгресс в 2022 финансовом году даже урезал финансирование проекта ARRW на 161 млн долларов. Американцы впервые прервали серию 10 неудачных испытаний 14 мая 2022 года, когда макет AGM-183A ARRW отделился от крыла B-52H, его ускоритель работал в течение "ожидаемого времени", и достиг скорости 5 Махов – нижней границы гиперзвука.
Второе успешное испытание – "свободный полет" на той же скорости – состоялось 12 июля. Пентагон намерен в 2023 – 2024 годах провести три подряд "всесторонних" (штатных) запуска, после чего начать серийное производство гиперзвуковой ракеты AGM-183A воздушного базирования. Ранее ВВС США планировали получить первую дюжину ракет до осени 2022 года, в котором потратили на гиперзвуковые программы 4 млрд долларов. По предварительным оценкам, каждая ракета обойдется Пентагону примерно в 13 млн долларов, и руководитель отдела закупок ВВС Эндрю Хантер не уверен, что AGM-183A (ARRW) того стоит.
Бюджетный приоритет – замена антикварных (служат с 1970 года) МБР Minuteman III шахтного базирования, работа по программе Ground Based Strategic Deterrent стоимостью 140 млрд продолжается более шести лет.
Пентагон 16 декабря объявил, что ВВС заключили с американской компанией Leidos контракт на 334 млн долларов на секретную программу разработки гиперзвукового оружия Mayhem большего могущества. Объемы финансирования и количество программ не переходят в качество разработок.
Недосягаемые лидеры
Российские гиперзвуковые ракеты безупречно и высокоточно летают с 2016 года. "Кинжалы" несут боевое дежурство с 2018 года, развивают скорость свыше 12 тысяч км в час или 10 Махов, и успешно применяются в ходе СВО. Комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство в 2019-м, его боевые блоки планируют в атмосфере на скоростях более 20 Махов.
Принятые на вооружение в 2022 году гиперзвуковые "Цирконы" морского базирования летают на скоростях до 9 Махов. По информации издания Military Watch, ВКС России интегрируют тяжелые истребители Су-35 с гиперзвуковыми ракетами воздух-воздух. И в условиях СВО Россия уверенно наращивает объемы производства высокотехнологичных вооружений.
Китай в 2021 году настолько успешно "преодолел ограничения физики" (характеристика из американских СМИ), что стратегическая гиперзвуковая ракета "Чанчжэн" обогнула в атмосфере Землю (40 тысяч км по экватору), и поразила цель с минимальным отклонением. Разумеется, российские и китайские гиперзвуковые ракеты – вынужденный ответ на агрессивные действия и планы коллективного Запада. Москва и Пекин не заинтересованы в военных конфликтах с США и их союзниками. Это именно Пентагон "одним глазом смотрит на Украину, а другим – на Китай".
Гиперзвуковые ракеты чрезвычайно могущественны даже вне интеграции с ядерными боеголовками. Однако заметим, что Россия располагает наибольшим количеством ядерного оружия в мире – 5977 боеголовок. Арсенал США – 5428 единиц. При этом Соединенные Штаты не защищены от гиперзвуковых технологий, и в Пентагоне крайне встревожены технологическим отставанием.
Глава Северного командования США Глен ВанХерк в октябре 2022 года обозначил главную для Америки угрозу: "Россия поставила на вооружение первый гиперзвуковой планирующий аппарат, установленный на МБР, способный нести ядерное оружие… Уже четыре года в его прицеле находятся Соединенные Штаты". Эти ракеты делают американскую систему ПВО-ПРО "похожей на частокол".
Невозможно создать систему защиты от гиперзвукового оружия, не владея для понимания физических процессов соответствующими технологиями. Все американские гиперзвуковые проекты находятся в зачаточном состоянии, не освоено даже стабильное начальное ускорение, а управляемый полет "за пятью Махами" – еще более сложная проблема. Физика жестко отрицает идеологию США: если не решены задачи гиперзвука, не может быть и речи о какой-то американской "исключительности" или "гегемонии".
Ракетостроение "хромает" и в Западной Европе, поэтому объединение технологических усилий США, Британии и Австралии в ноябре 2022 года "для ускорения разработки" гиперзвуковых и контргиперзвуковых систем выглядит актом отчаяния, и даже иллюстрацией к басне Ивана Крылова "Лебедь, рак и щука".
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