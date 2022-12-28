https://sputnik-abkhazia.ru/20221228/cvo-evropeyskimi-drg-na-territorii-rossii-upravlyaet-tsru-1043386545.html

CВО: "европейскими ДРГ" на территории России управляет ЦРУ

CВО: "европейскими ДРГ" на территории России управляет ЦРУ

Стратегическое поражение на Украине, пустеющие арсеналы НАТО и снижение поставок оружия киевскому режиму Запад пытается компенсировать активизацией... 28.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-28T20:59+0300

2022-12-28T20:59+0300

2022-12-28T20:59+0300

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Здесь возможен эффект бумеранга, пишет военный эксперт Александр Хроленко.В Кабардино-Балкарии 26 декабря специалисты ФСБ России уничтожили двух боевиков, готовивших теракт в Чегеме по заданию украинских спецслужб. После совершения преступления диверсанты планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.В тот же день на границе Брянской области ФСБ ликвидировала диверсионно-разведывательную группу ВСУ из четырех человек, с иностранными вооружением, 40 кг взрывчатки, средствами связи и навигации. Имена диверсантов установлены. Ранее сотрудники ФСБ задержали в Брянской области злоумышленника, готовившего теракт на одном из транспортно-логистических терминалов. На путях между городами Новозыбков и Злынка 25 октября сработало взрывное устройство.Подобные факты и участившиеся пожары на крупных предприятиях в разных регионах России свидетельствуют о росте диверсионной активности ВСУ и СБУ, за которыми прячется более серьезный противник в лице Пентагона, ЦРУ, НАТО. Три экс-сотрудника разведки США, два бывших военных чиновника и другие информированные лица подтвердили управляемую Западом активизацию диверсионной войны в России силами ранее "законсервированных" ячеек спецслужбы "союзной США европейской страны".В ряде западных СМИ опубликована информация о диверсионной деятельности ЦРУ в РФ. Роли распределены таким образом, что американские специалисты дистанционно планируют операции, командуют и контролируют исполнение, а в российском тылу действуют законспирированные диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Из описания напрашивается вывод: неназванный союзник Соединенных Штатов – это Украина, которая до 24 февраля десятилетиями располагала уникальными возможностями легендирования и внедрения диверсантов в РФ. Киев еще четыре года назад насчитал 3 млн украинских граждан, постоянно проживающих в России. За три десятилетия российское гражданство получили миллионы украинцев.Трудовой миграции способствовали прозрачные границы, общность культуры, отсутствие языкового барьера, традиционные родственные связи. Однако, в семье не без урода. Известно, что разведывательная служба американских "союзников" более 10 лет назад установила "некоторые тайники со взрывчаткой и снаряжением" для законспирированных ячеек в России."Спящие" украинские ДРГ служат ВашингтонуКиевский режим начал диверсионную войну на российской территории в апреле – российские и зарубежные СМИ зафиксировали всплеск техногенных аварий. Кроме материального ущерба, целью ставилась внутриполитическая дестабилизация, заведомо недостижимая в силу зрелости российского общества, и "закалки" 1990-х годов.Газета The New York Times 25 декабря рассказала об "партизанском" движении в Херсонской области – имена и фото опубликованы, будущее "повстанцев" на территории РФ незавидно. Ранее в августе высокопоставленный киевский источник сообщил этому же изданию, что "партизаны" совершили нападение на российскую авиабазу в Крыму. Российские компетентные органы 16 декабря сообщили, что Украина использовала для атак на Крым беспилотники, изготовленные в США фирмой SpektreWorks. В декабре зафиксированы три попытки атаковать ударными беспилотниками военные аэродромы в глубине российской территории.Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ноябре отметил активизацию украинских ДРГ в Центральной России (23 теракта за 10 месяцев) с использованием средств из арсенала США и НАТО: "Мишенями, как правило, становятся объекты гражданской инфраструктуры, уничтожение или повреждение которых угрожает безопасности мирного населения и может нанести существенный вред экономике". В прицелах ДРГ находятся также объекты транспортного и топливно-энергетического комплексов.Заметим, что "захват" Украины российскими войсками изначально входил в планы Вашингтона. На перспективу специалисты ЦРУ, Пентагона, Нацгвардии многое сделали для формирования, обучения и оснащения 150 украинских батальонов "партизанского движения". Экс-офицер ЦРУ Филипп Джиральди отметил, что тайная подготовка украинцев к "партизанской войне" с Россией делает Соединенные Штаты соучастником военных преступлений, и еще год назад предсказал Вашингтону катастрофу.Пресс-секретарь ЦРУ Тэмми Торп отрицала причастность агентства к серии взрывов в России в 2022 году, и далее может смело отрицать любые очевидные факты. В соответствии с разделом 50 Кодекса законов США, который регламентирует тайные операции. Доступ к тайнам ЦРУ имеет лишь узкая группа американских конгрессменов.Разумеется, непосредственно на территории РФ в диверсионных миссиях не участвует ни один американский военнослужащий. Специалисты Центра специальной деятельности ЦРУ лишь командуют "союзниками" и контролируют – издалека. Однако и для таких действий спецслужб необходимо решение президента США Джо Байдена. Налицо прямая причастность администрации Белого дома к террористической деятельности и военным преступлениям украинских марионеток.Подрывную деятельность в России сегодня практикуют и европейские союзники США по НАТО. Поэтому диверсанты разных спецслужб иногда тупо "встречаются" на одном объекте. Журналист-расследователь и писатель Джек Мер 24 декабря транслировал такую оперативную информацию: "Однажды две диверсионные ячейки скомпрометировали друг друга при выполнении одной и той же задачи. Один оперативник погиб, а другой попал в плен после перестрелки с российскими спецслужбами". Географическая локация отсутствует.Кроме "спящих" ДРГ, киевский режим пока еще располагает силами специальных операций (ССО), подготовкой и оснащением которых занимаются натовские партнеры. Части и центра украинского спецназа в городах Кропивницком, Хмельницком и Очакове также могут быть причастны к диверсиям на российской территории. Россия ужесточила борьбу с диверсантами. За пособничество срок лишения свободы увеличен до 20 лет.Усилен режим безопасности на ключевых объектах, соответствующие службы постоянно проводят "специальные контрразведывательные мероприятия" для компенсации широкого спектра угроз – в воздушном пространстве, на суше и на море. Российские войска продолжают эффективно уничтожать живую силу и объекты противника на линии боевого соприкосновения и в глубоком тылу ВСУ. Москва не раз отмечала, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от России выглядят смешными и очень опасными для стран НАТО, в особенности если речь идет о диверсиях ВСУ и СБУ под руководством специалистов ЦРУ, Пентагона и Нацгвардии, при одобрении президентом США.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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россия, украина, донбасс, мнение, авторы, колумнисты