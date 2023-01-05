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Володин назвал последствия для западных стран, признавших независимость Косово

Володин назвал последствия для западных стран, признавших независимость Косово

Сейчас формируется другая реальность - не только согласно Уставу ООН, но и на основе прецедентов, отметил председатель Госдумы России Вячеслав Володин. 05.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-05T11:40+0300

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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. У США, Германии, Франции и других государств, признавших независимость Косово, нет другого выхода, как согласиться с правом Южной Осетии, Абхазии, Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей на самоопределение. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Он отметил, что сейчас формируется другая реальность - не только согласно Уставу ООН, но и на основе прецедентов."Не бывает избирательных решений, правила для всех должны быть одинаковыми. То же самое в отношении изъятия денежных средств и собственности. Это положит начало процессу, когда все государства станут игнорировать международное право, по своему усмотрению забирать, что посчитают нужным. Руководство Германии из истории собственной страны должно помнить, чем заканчивались попытки посягательств на чужое", - написал Володин. Председатель Госдумы напомнил, как недавно бывший канцлер Германии Меркель призналась, как вместе с экс-президентом Франции Олландом обманула международное сообщество. Он также отметил, что сегодня немецкое правительство решило переложить проблемы, которые создали их предшественники, на Россию, и они планирует изъять российские активы для восстановления Украины. "Как только такое решение состоится, мы имеем право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств", - подчеркнул глава Госдумы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221221/mid-rossii-nazval-diskriminatsiey-reshenie-es-o-nepriznanii-vydannykh-v-abkhazii-pasportov-1043235242.html

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