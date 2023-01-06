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Последний рыцарь, отец, друг и ученый: вспоминая Анзора Агумаа

Последний рыцарь, отец, друг и ученый: вспоминая Анзора Агумаа

Археологу, краеведу, художнику и коллекционеру Анзору Агумаа 6 января 2023 года исполнилось бы 65 лет. 06.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-06T10:45+0300

2023-01-06T10:45+0300

2023-01-06T10:52+0300

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О том, каким Анзор Агумаа был в работе и семье, какой он внес вклад в сохранение историко-культурного наследия Сухума и что не давало ему покоя, читайте в материале Sputnik.Защитник и шутник"Порядочный, добрый, интересный", - так охарактеризовала Анзора Агумаа его дочь Анна Агумаа.По ее воспоминаниям, Анзор Агумаа был очень сдержанным и никогда не повышал голос, но при этом был довольно веселым человеком и любил юмор.Анна призналась, что в детстве была довольно шустрым ребенком и не против была слегка похулиганить. Не редко решать последствия таких шалостей приходилось отцу, который выступал главным ее защитником.Анзор Агумаа много времени проводил на работе и занимался исследовательской деятельностью, но на семье это не отражалось, поделилась Анна и добавила, что он частенько брал ее с собой в экспедиции на археологические раскопки.Чувство юмора Анзору Агумаа действительно было не занимать. По рассказу Анны, он даже умудрился убедить свою будущую супругу Таю в том, что хорошо знает английский язык. На деле все было далеко не так."Мама изучала немецкий язык и английский не знала. Когда они встречались, он пел ей песни якобы на английском языке. Только спустя много лет она поняла, что все эти песни были лишь набором звуков и слов. Так он подшучивал над ней", - вспоминала семейную историю Анна.Несмотря на то, что Агумаа во многом был сдержан, эта черта его характера сходила на нет в случае с внуками, которых он баловал подарками, играл с ними и раздавал им смешные прозвища."Мои дети считают, что лучше дедушки на свете нет человека", - отметила она.Единственным случаем, когда Анзор Агумаа проявил эмоции при людях, рассказала Анна, был день гибели дочери одного из его близких друзей. Сдержать слезы тогда он не был в силах.Анзор Агумаа был участником Отечественной войны народа Абхазии, во время которой он потерял много товарищей, в том числе Мушни Хварцкия и Лашу Когония . По словам Анны, личная утрата сильно повялила на отца, но он старался держать всю боль в себе и не выставлять это на показ. Про войну он также не рассказывал.Послевоенные годы выдались сложными. Жители Абхазии оказались в экономической блокаде и страдали от нехватки продуктов питания, средств, часами и даже сутками были лишены электричества и воды. В столь тяжелое время Агумаа старался всегда быть рядом с родными, соседями и всячески им помогал, заботился о них.Она также добавила, что ее отец никогда и ни за кого не говорил плохо даже, если человек этого заслуживал. Более того, он запрещал в семье кого-то обсуждать и на это у него был универсальный аргумент "тебе это надо?".Материальные ценности для Анзора Агумаа не имели большого значения. Как уточнила Анна, для него превыше всего были отношения между людьми, человеческие качества и атмосфера в доме.Близко к сердцу Анзор Агумаа принимал все то, что происходило с Сухумом. Каждую реконструкцию исторического объекта, не говоря уже о сносе, он тяжело переживал.Отец и учительСын Анзора Агумаа Аслан на всю жизнь запомнил, как отец в детстве водил его в студию мультипликации в Сухуме, где ему наглядно продемонстрировали, как по тем временам создавались мультфильмы. Аслану даже позволили нарисовать облака и пальмы. Сам Анзор Агумаа, добавил его сын, любил рисовать гномов из сказки о Белоснежке."Так как я ребенок от первого брака и живу в России, приезжал к папе летом. Он постоянно меня водил в гости к соседям, родственникам, на фамильные сходы. Знакомил нас. Часто брал меня с собой в горы, где мы собирали чай и варили его там. Папа не любил купаться в море, но в горной речке мог находиться часами", - отметил Аслан.Даже по истечении лет, Аслан все еще с восхищением рассказывает, каким всесторонними был отец и как интересно он мог преподносить информацию. Вокруг него собирались не только взрослые, но и дети, чтобы послушать очередной захватывающий сюжет или исторический эпизод. Анзор Агумаа испытывал слабость к кроссвордам и привил Аслану интерес к ним.Это не единственное чему Агумаа научил своего сына. Во время археологических раскопок давал "уроки" по лепке, объяснял, какие виды глины бывают и где их можно найти, учил навыкам выживания в горах."Химия папе немного не нравилась. Биологию он любил, правда. Он был весь в искусстве и разносторонним человек. Он мог и тамадой быть на застольях, и книги нужные находить, карты Сухума. У него было очень много друзей, и всегда приходил к ним на помощь. Таким замечательным был человеком мой отец. Царство ему небесное", - сказал Аслан.Незаменимый профессионалАбхазский кинорежиссер Ибрагим Чкадуа познакомился с Анзором Агумаа вскоре после окончания Отечественной войны народа Абхазии. Несмотря на разницу в возрасте они быстро нашли общие интересы и сдружились.Абсолютно незаменимым профессионалом своего дела назвал Чкадуа своего товарища. По его воспоминаниям, Агумаа сильно переживал из-за нанесенных войной повреждений городу, а также послевоенным сносам зданий. Краевед был уверен, что от таких действий город теряет свой облик."Он старался по крупицам сохранить все культурные слои города. Хотя бы зафиксировать их, описать, найти фотографии. У него были энциклопедические знания о Сухуме, и мог ответить на любой вопрос – знал все даты, статистику, факты, цифры. Знал много живописных и характерных историй о городе", - подчеркнул Чкадуа.Что касается дружбы, поделился он, Агумаа был надежным человеком с собственными этическими принципами и внимательным к просьбам окружающих.Последний рыцарьНачальник Управления Госархива Абхазии Роман Гвинджия и Анзор Агумаа знали друг друга еще со школьной скамьи. С начала они были одноклассниками, а позже стали коллегами в Государственном музее страны.Дружбу эту они пронесли через всю жизнь, и неожиданная кончина Агумаа для Гвинджия стала настоящим шоком и невосполнимой утратой."В тот день он сделал свою последнюю запись в Фейсбуке о сгоревшем историческом здании напротив Общества по памятникам. Тогда я подумал, насколько было больно Анзору узнать о произошедшем. Буквально через час его не стало. Все подобные случаи с историческими объектами в городе он пропускал через себя и, так как это происходило периодически, не исключено, что это тоже могло повлиять на его здоровье", - предположил Гвинджия.Сухум лучше Анзора Агумаа никто не знал и вряд ли кто-то узнает, считает Гвинджия. Он не согласен с устоявшимся выражением о том, что незаменимых людей не бывает и Агумаа тому подтверждение.Гвинджия уверен, что Анзор Агумаа, Гиви Смыр, Демур Бжания, Леварса Бутба были последними рыцарями Абхазии с высокими стандартами, требованием к себе, благородством и порядочностью.Дружить с этими людьми, добавил он, было легко и приятно.Заслуги перед родным городомБывший замминистра культуры Абхазии Батал Кобахия свои воспоминания пятилетней давности начал с цитаты самого Анзора Агумаа о том, насколько он был погружен в свою исследовательскую работу и как трепетно он относился к наследию Абхазии: "Даже если после меня найдется хоть один человек, который заинтересуется тем, о чем я пишу – ради этого человека я готов сегодня работать".В частности, он написал, что в первый день февраля 2017 года в фойе РУСДРАМа состоялась долгожданная презентация книги известного историка, археолога, художника, коллекционера Анзора Агумаа "Старый Сухум"."Каждый город имеет свое неповторимое своеобразие, отраженное в его истории, состоянии архитектурного наследия, людях, творивших в нем. С особой радостью мы дождались издания книги, в которой запечатлена частичка истории нашего города в изложении замечательного абхазского краеведа Анзора Семеновича Агумаа", - пишет Кобахия.Свою публикацию он продолжил следующим образом: Анзор Агумаа ушел от нас 8 сентября 2012 года, ушел внезапно, неожиданно. Ушел, как и прожил эту жизнь, тихо. Этот удивительный человек, одаренный своеобразными, неповторимыми душевными качествами, был еще и редчайшим краеведом. Благодаря ему мы имеем собранный, уникальный по своему значению и безумно трудоемкий по воплощению архив нашей страны в фотографиях и документах. Он лучше многих из нас, если не сказать всех, знал наш город, да и всю Абхазию. Он был одним из тех, кто описывал состояние бесценного культурного наследия нашей столицы, добиваясь сохранения уникальности исторически сложившейся городской среды.Около трехсот исторических памятников города Сухум во многом благодаря именно его личному вкладу вошли в первый Государственный список охраняемых объектов в 1999 году. Сегодня по программе инвентаризации объектов историко-культурного наследия был создан единый Государственный список по всей Абхазии. И в этом также есть его заслуга.Анзор Агумаа родился 6 января 1958 года в Сухуме, окончил Сухумское художественное училище и исторический факультет АГУ. Работал в Абхазском государственном музее, был участником нескольких археологических экспедиций, научным сотрудником Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа.17 октября 2011 года Указом президента Абхазии Анзор Агумаа был назначен начальником Управления по охране историко-культурного наследия, в котором работал с 1989 года по 2009 год.Анзор Агумаа скоропостижно скончался 9 сентября 2012 года.

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Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

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