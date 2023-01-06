https://sputnik-abkhazia.ru/20230106/sluzhba-gosbezopasnost-latvii-nazvala-prichinu-zaderzhaniya-kasema-1043494226.html

Служба госбезопасность Латвии назвала причину задержания Касема

Служба госбезопасность Латвии назвала причину задержания Касема

5 января рижский суд заключил под стражу Марата Касема, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. 06.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-06T09:50+0300

2023-01-06T09:50+0300

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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Служба госбезопасности Латвии сообщила, что шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема задержали по подозрению в нарушении санкций ЕС, статья о шпионаже в сообщении не фигурирует.Ранее Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на адвоката сообщал, что в деле Касема речь может идти о нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ, а также о шпионаже.Отмечается, что "задержание осуществлено в рамках уголовного производства, возбужденного Службой госбезопасности по части первой статьи 84 Уголовного кодекса, т.е. за возможное нарушение санкций ЕС".В сообщении Службы госбезопасности не названа фамилия Касема, его именуют "сотрудником агентства "Россия сегодня", который "организует создание контента".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230105/shef-redaktor-sputnik-litva-zaderzhan-v-rige-po-podozreniyu-v-shpionazhe-1043491808.html

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