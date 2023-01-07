https://sputnik-abkhazia.ru/20230107/eksperty-predskazali-snizhenie-skidki-na-rossiyskuyu-neft-1043507387.html

Эксперты предсказали снижение скидки на российскую нефть

Эксперты предсказали снижение скидки на российскую нефть

Стоимость российской нефти и дисконт в течение прошлого года менялись в зависимости от того, как участники рынка адаптировались к новым условиям. 07.01.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Скидка на российскую нефть, выросшая в конце ноября 2022 года, будет снижаться в первые месяцы 2023 года, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на опрос экспертов. Он добавил, что в предыдущие годы дисконт на российскую нефть был не больше 1-2 долларов в среднем, но с марта 2022 года увеличился до 24 долларов, а то и до 35. По мере того, как участники рынка адаптировались к условиям санкций, скидка сокращалась, а после объявления о введении эмбарго на российскую нефть - вновь увеличилась. Так, например, в октябре дисконт упал до 20 долларов, а в конце ноября вырос до 30.По словам эксперта Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Кирилла Родионова, правильнее всего оценивать российскую нефть по спотовым котировкам Urals, а "замерять" дисконт - по спотовым котировкам Brent.В разнице в цене между Urals и Brent, пояснил эксперт, прослеживались две закономерности. Первое - зависимость от санкций в отношении российской нефтяной отрасли, а во-вторых - зависимость от мировых цен на нефть. Так, чем выше стоило "черное золото", тем больше становилась скидка. Согласно данным Минфина, в декабре дисконт на российскую нефть вырос до 38 долларов, в сумме - до 30,1 доллара за баррель. Высокая скидка в процентах связана с большим снижением цены Urals — с 66,47 доллара в ноябре до 50,47 доллара. В то же время цена Brent также упала, но немного меньше — с 91,42 доллара до 81,27 доллара.Санкции Запада в отношении российской нефти вступили в силу 5 декабря. Россия не приняла введения "потолка цен" на нефть. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому поставки нефти иностранным лицам запрещены в том случае, если в контракте прямо или косвенно упоминается предельная цена на уровне 60 долларов за баррель, введенная западными странами.В том, что касается нефти - указ начнет действовать 1 февраля, по нефтепродуктам - не ранее 1 февраля, но точную дату определит правительство. Общий срок действия указа - до 1 июля 2023 года.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20221230/pochemu-sanktsii-ne-ubili-neftyanuyu-otrasl-rossii-1043405701.html

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