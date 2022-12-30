https://sputnik-abkhazia.ru/20221230/pochemu-sanktsii-ne-ubili-neftyanuyu-otrasl-rossii-1043405701.html

Почему санкции не убили нефтяную отрасль России

Почему санкции не убили нефтяную отрасль России

Введя санкции, венцом которых стал потолок цен на нефть, Запад ускорил развитие энергетического кризиса в мире и, сам того не желая, создал для России... 30.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-30T09:00+0300

2022-12-30T09:00+0300

2022-12-30T09:59+0300

мнение

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россия

нефть

в мире

санкции

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В 2022 году в мировой энергетике произошли радикальные изменения. Не все они были вызваны исключительно обострением конфликта России и Запада и проведением специальной военной операции на УкраинеИгорь Юшков, SputnikХотя именно так ситуацию хотят представить в Европе и США. Им выгодно обвинить Россию в энергетическом кризисе, так как в реальности в его появлении в большей мере виноваты именно страны коллективного Запада."Зеленая" энергетика против "черной"Прежде всего, европейские политики уже много лет говорят энергетическим компаниям, что нужно отказываться от топливной энергетики.Ведь в Европе происходит ускоренный энергетический переход. Значит, уже лет через 10 нефть, газ и уголь будут никому не нужны, спрос на них упадет, а цена резко снизится. В итоге компании действительно существенно сократили вложения в новые проекты.В результате уже в 2021 году мир столкнулся с банальным дефицитом энергоресурсов: старые месторождения истощались, а новые им на смену не пришли. А миру требовалось все больше энергии, которую в достаточной мере возобновляемые источники (ВИЭ) дать не смогли.Именно ошибочная политика западных политиков привела к энергетическому кризису, а события 2022 года только усилили и так имевшиеся негативные процессы в мировой экономике.Политика вместо экономикиНа протяжении 2022 года против России были введены более 7000 санкций. Ограничения прямо и косвенно касались энергетического комплекса.Общим результатом изменений стало глобальное перестроение потоков энергоресурсов. Ранее рынки углеводородов были выстроены с точки зрения экономики. Россия поставляла энергоресурсы в Европу, ведь это выгодно для всех благодаря короткому транспортному плечу, а также исторически выстроенной инфраструктуре по доставке (в случае с газом).Теперь же рынки перестроились с точки зрения политики. Российские углеводороды переходят на рынки дружественных стран – в Азию. А те поставщики, которые ранее продавали свои товары в Азии, переходят на европейский рынок, замещая там российские компании. То есть Россия меняется рынками сбыта в другими производителями.Угольная отрасль переориентировалась на другие рынкиУже сейчас этот процесс можно назвать состоявшимся в угольной и нефтяной отраслях. С 10 августа страны Европейского союза запретили импортировать уголь из России. Весь поток российского угля переориентировался на альтернативные рынки.Вице-премьер по энергетике Александр Новак в интервью рассказал, что ожидает сохранения производственных показателей угольной отрасли на уровне 2021 года. Даже недружественное Москве Международное энергетическое агентство прогнозирует снижение добычи угля в России только на 7,4%.Стратегической задачей для обеспечения нормальной работы угольной отрасли России становится расширение пропускной способности железных дорог. Это важно и для других отраслей, так как в 2022 г. пути были забиты углем, что затрудняло доставку различных товаров из Азии в центральные регионы России.Европейцы же теперь покупают уголь у таких производителей как США, Австралия, ЮАР и ряд других отдаленных стран. И европейцам придется оплачивать увеличивающиеся транспортные затраты на доставку угля."Великое переселение нефти" почти завершилосьС 5 декабря вступил в силу шестой пакет антироссийских санкций ЕС, который предполагает запрет на импорт российской нефти морским транспортом. А с 5 февраля будет запрещен импорт российских нефтепродуктов.В санкциях есть некоторые исключения, главное из которых - отсутствие ограничений на поставку российской нефти по трубопроводам. Это позволило поставлять нефть в Германию, Польшу, Венгрия, Словакию, Чехию и Сербию. Причем сербские НПЗ ранее получали российскую нефть морским транспортом, через Хорватию. Теперь танкеры ЕС не принимает, и нефть идет из Венгрии в Хорватию, а там поворачивает на Сербию.Но в целом объемы нефти из России перешли в Азию.Главным "открытием" 2022 года стала Индия. В 2021 году Россия не входила даже в десятку поставщиков нефти в Индию, а сама Индия не входила в десятку покупателей российской нефти. Теперь же Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав к концу года даже Саудовскую Аравию и Ирак. А Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, перевозимой морским транспортом.Китай также увеличил закупки нефти из России. Если считать суммарный объем импорта и нефтепроводами, и танкерами, то Пекин сохраняет первое место среди покупателей нефти из РФ. Китай мог бы увеличить импорт российской нефти гораздо больше, но страна весь год боролась со вспышками коронавируса, которые провоцировали введение жестких карантинов. Это снижало перемещение товаров и людей, а значит падало потребление нефти. Но из-за того, что российская нефть большую часть года торговалась со скидкой, Китай сокращал потребление нефти за счет отказа от импорта из других стран, но не из России.Что ожидает нефть в новом годуВажнейшим фактором, который будет влиять на экспорт российской нефти в 2023 году, будет "потолок цен". Его ввела с 5 декабря коалиция стран: G7, Евросоюз и Норвегия. Санкции предусматривают запрет на перевозку нефти из России в танкерах, если ее стоимость выше $60 долларов за баррель. Но покупать ее можно по любым ценам.Вторичных санкций (штрафов) против покупателя не будет, даже если он приобретет российское сырье по цене выше "потолка". Основная проблема – как доставить нефть до рынков сбыта, т.е. в Азию. Ведь введение "потолка цены" не отменяет эмбарго со стороны Евросоюза и США. К ним нельзя поставлять российскую нефть ни по каким ценам.Россия, готовясь к ведению "потолка цен", формировала флот лояльных себе танкеров, которые игнорировали бы требование стран коалиции. Танкеров нужно много, так как ранее российские компании фрахтовали суда на международном рынке. Кроме того, теперь транспортное плечо до рынков сбыта значительно больше, а значит, судно в пути будет дольше.Достаточно ли сейчас танкеров для экспорта российской нефти – неизвестно. Скорее всего, пока пополнение флота продолжится. А значит, в начале 2023 года мы увидим два эффекта в российском нефтяном экспорте. Во-первых, скидка на нефть из России увеличится. Страны-покупатели действуют в своих национальных интересах. Они занимают такую позицию: "Мы к "потолку цен" не присоединились, но дайте нам дополнительную скидку". Во-вторых, Москва может сократить экспорт нефти. Это вынужденный эффект, так как танкеров для ее перевозки может не хватать.Однако все это уже было в 2022 году. Весной европейские страны боялись покупать российскую нефть, считая ее токсичной, а США ввели запрет на импорт с 1 апреля. Российские компании не смогли срочно перенаправить на азиатский рынок все 100% нефти, поэтому пришлось временно сократить экспорт. При этом скидка на нефть достигала $35 на каждый баррель. Но к осени объем экспорта восстановился до уровня начала года, а скидка к декабрю уменьшилась до $18 на баррель.Обратная сторона санкцийКонечно, санкции являются серьезным вызовом российской экономике в целом и ТЭК в частности. Но никакого обрушения не произошло. Потому что западные политики, случайно создали весьма благоприятные для России условия.В мире дефицит энергоресурсов. Поэтому, когда в результате внешнего воздействия Россия сокращает экспорт какого-то из энергоносителей, его нехватка на мировом рынке усиливается, что вызывает рост цены. И получается, что каждый оставшийся объем экспорта приносит России столько же денег, как и до введения санкций. А страны-импортеры при этом платят больше. Ведь дорожает не только российское сырье, но и энергоносители из любых других стран.Получается, попытки давления на Москву приводят к существенным издержкам в странах, инициировавших санкции.Но и внутри России нельзя расслабляться. В 2023 году необходимо обеспечить страну флотом для экспорта углеводородов и выстроить финансовую инфраструктуру для торговли с дружественными странами. Это позволит сохранить доходы бюджета РФ и устойчивость всей экономики – и России, и ее дружественных соседей.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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мнение, авторы, россия, нефть, в мире, санкции