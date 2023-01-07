https://sputnik-abkhazia.ru/20230107/putin-pozdravil-pravoslavnykh-rossiyan-s-rozhdestvom-1043507854.html

Путин поздравил православных россиян с Рождеством

Путин поздравил православных россиян с Рождеством

В Рождественскую ночь Владимир Путин присутствовал на богослужении в Благовещенском соборе Московского Кремля. 07.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-07T12:05+0300

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россия

владимир путин

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рождество

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СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Российский лидер Владимир Путин поздравил православных граждан России с Рождеством Христовым. Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля. Президент также отметил вклад, который Русская православная церковь и другие христианские конфессии России вносят в единение общества, сохранение исторической памяти, укрепление института семьи и воспитание подрастающего поколения. В том числе, он подчеркнул, что церковные организации уделяют большое внимание поддержанию межнационального и межрелигиозного мира в России, а также поддерживают российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230106/bzhaniya-pozdravil-patriarkha-moskovskogo-i-vseya-rusi-kirilla-s-rozhdestvom-1043506310.html

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