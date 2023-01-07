https://sputnik-abkhazia.ru/20230107/putin-pozdravil-pravoslavnykh-rossiyan-s-rozhdestvom-1043507854.html
Путин поздравил православных россиян с Рождеством
Путин поздравил православных россиян с Рождеством
В Рождественскую ночь Владимир Путин присутствовал на богослужении в Благовещенском соборе Московского Кремля. 07.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-07T12:05+0300
2023-01-07T12:05+0300
2023-01-07T12:05+0300
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владимир путин
новости
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СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Российский лидер Владимир Путин поздравил православных граждан России с Рождеством Христовым. Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля. Президент также отметил вклад, который Русская православная церковь и другие христианские конфессии России вносят в единение общества, сохранение исторической памяти, укрепление института семьи и воспитание подрастающего поколения. В том числе, он подчеркнул, что церковные организации уделяют большое внимание поддержанию межнационального и межрелигиозного мира в России, а также поддерживают российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230106/bzhaniya-pozdravil-patriarkha-moskovskogo-i-vseya-rusi-kirilla-s-rozhdestvom-1043506310.html
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россия, владимир путин, новости, рождество
россия, владимир путин, новости, рождество
Путин поздравил православных россиян с Рождеством
В Рождественскую ночь Владимир Путин присутствовал на богослужении в Благовещенском соборе Московского Кремля.
СУХУМ, 7 янв - Sputnik.
Российский лидер Владимир Путин поздравил православных граждан России с Рождеством Христовым. Поздравление опубликовано
на официальном сайте Кремля.
"Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость", - в частности, отмечается в поздравлении.
Президент также отметил вклад, который Русская православная церковь и другие христианские конфессии России вносят в единение общества, сохранение исторической памяти, укрепление института семьи и воспитание подрастающего поколения.
В том числе, он подчеркнул, что церковные организации уделяют большое внимание поддержанию межнационального и межрелигиозного мира в России, а также поддерживают российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.