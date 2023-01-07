https://sputnik-abkhazia.ru/20230107/rabotnik-gornolyzhnogo-kurorta-na-krasnoy-polyane-popal-pod-snezhnuyu-lavinu-1043509369.html

Работник горнолыжного курорта на Красной поляне попал под снежную лавину

Работник горнолыжного курорта на Красной поляне попал под снежную лавину

Снежная волна накрыла мужчину во время осмотра горнолыжных трасс. К счастью, у него было с собой необходимое оборудование - рюкзак с надувающимся отсеком и... 07.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-07T16:34+0300

2023-01-07T16:34+0300

2023-01-07T16:40+0300

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СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Сотрудник противолавинной службы сочинского горнолыжного курорта "Красная поляна" попал под лавину, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу курорта. "При работе противолавинной службы сотрудника засыпало снегом, его сразу же откопали коллеги. При них всегда находится необходимое снаряжение", - рассказали в компании.С 6 по 7 января в Сочи действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозируют ветер до 20 метров в секунду, снегопады и сход лавин, выход рек из берегов. В городе ожидаются минусовые температуры, до утра 8 января возможна гололедица на дорогах.Все горнолыжные трассы на Красной поляне закрыты из-за высокой лавиноопасности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/sukhum-voshel-v-desyatku-populyarnykh-napravleniy-dlya-novogodnego-otdykha-v-gorakh-1043200045.html

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