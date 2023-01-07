https://sputnik-abkhazia.ru/20230107/turtsiya-otsenila-zapasy-gaza-v-chernom-more-1043508516.html

Турция оценила запасы газа в Черном море

Турция оценила запасы газа в Черном море

Сейчас на сухопутном участке работ задействованы 6500 человек, на морском - еще 2500 специалистов, на реализацию проекта по добыче газа отведено четыре года. 07.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-07T14:26+0300

2023-01-07T14:26+0300

2023-01-07T14:26+0300

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СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Доказанные объемы газа в Черном море способны на 33 года покрыть спрос населения Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление турецкого министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза. Донмез добавил, что за четыре года страна должна будет выйти на максимальный уровень добычи газа в Черном море, и тогда можно будет сократить импорт на 30%.Крупное месторождение газа в Черном море, объемы которого оценивались в 540 миллиардов кубометров, были обнаружены в 2020 году. Тогда турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал это месторождение крупнейшим в стране. Также он добавил, что в море было обнаружено еще одно газовое месторождение с запасам 58 миллиардов кубометров, а общие запасы газа в Черном море достигли 710 миллиардов кубометров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/novyy-gazovyy-khab-v-turtsii-chto-eto-zachem-eto-nuzhno-i-kakie-suschestvuyut-riski-1042147108.html

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