https://sputnik-abkhazia.ru/20230107/turtsiya-otsenila-zapasy-gaza-v-chernom-more-1043508516.html
Турция оценила запасы газа в Черном море
Турция оценила запасы газа в Черном море
Сейчас на сухопутном участке работ задействованы 6500 человек, на морском - еще 2500 специалистов, на реализацию проекта по добыче газа отведено четыре года. 07.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-07T14:26+0300
2023-01-07T14:26+0300
2023-01-07T14:26+0300
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СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Доказанные объемы газа в Черном море способны на 33 года покрыть спрос населения Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление турецкого министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза. Донмез добавил, что за четыре года страна должна будет выйти на максимальный уровень добычи газа в Черном море, и тогда можно будет сократить импорт на 30%.Крупное месторождение газа в Черном море, объемы которого оценивались в 540 миллиардов кубометров, были обнаружены в 2020 году. Тогда турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал это месторождение крупнейшим в стране. Также он добавил, что в море было обнаружено еще одно газовое месторождение с запасам 58 миллиардов кубометров, а общие запасы газа в Черном море достигли 710 миллиардов кубометров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/novyy-gazovyy-khab-v-turtsii-chto-eto-zachem-eto-nuzhno-i-kakie-suschestvuyut-riski-1042147108.html
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новости, в мире, турция
Турция оценила запасы газа в Черном море
Сейчас на сухопутном участке работ задействованы 6500 человек, на морском - еще 2500 специалистов, на реализацию проекта по добыче газа отведено четыре года.
СУХУМ, 7 янв - Sputnik.
Доказанные объемы газа в Черном море способны на 33 года покрыть спрос населения Турции, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление турецкого министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза.
"Доказанные запасы природного газа на месторождении "Сакарья" в турецком секторе Черного моря достигают 710 миллиардов кубометров, чего достаточно для покрытия 33-летнего спроса населения Турции", - заявил министр.
Донмез добавил, что за четыре года страна должна будет выйти на максимальный уровень добычи газа в Черном море, и тогда можно будет сократить импорт на 30%.
Крупное месторождение газа в Черном море, объемы которого оценивались в 540 миллиардов кубометров, были обнаружены в 2020 году. Тогда турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал это месторождение крупнейшим в стране.
Также он добавил, что в море было обнаружено еще одно газовое месторождение с запасам 58 миллиардов кубометров, а общие запасы газа в Черном море достигли 710 миллиардов кубометров.