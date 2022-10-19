https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/novyy-gazovyy-khab-v-turtsii-chto-eto-zachem-eto-nuzhno-i-kakie-suschestvuyut-riski-1042147108.html

Новый газовый хаб в Турции: что это, зачем это нужно и какие существуют риски

Новый газовый хаб в Турции: что это, зачем это нужно и какие существуют риски

Российские власти назвали взрывы на "Северных потоках" терактами и не исключили создания в Турции нового газового хаба, через который можно будет осуществлять... 19.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-19T20:43+0300

2022-10-19T20:43+0300

2022-10-19T20:43+0300

россия

газ

северный поток

турция

мнение

аналитика

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В минувшую среду президент России Владимир Путин, выступая на международном форуме "Российская энергетическая неделя-2022", заявил о возможности создания крупного газового хаба в Турции взамен утраченных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".Игорь Юшков, SputnikБуквально на следующий день, 13 октября, данная инициатива уже обсуждалась на двухсторонней встрече российского лидера с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который, в свою очередь, данную инициативу поддержал.Столь быстрый темп развития инициативы о создании нового газового центра оставляет множество вопросов – что это будет за хаб, зачем он нужен и как будет работать?Наиболее понятной в истории с новым проектом является общая идея российского руководства. Россия полностью меняет свою стратегию в вопросе взаимодействия с европейскими потребителями газа. Если ранее десятилетиями Москва стремилась довести газ до конечного потребителя в Европе, строя за собственный счет газопроводы и беря на себя риски при доставке топлива, то теперь Россия разочаровалась в такой стратегии.Ведь мало того, что европейские политики и общественность не воспринимали подобные действия со стороны России как свидетельство желания конструктивно сотрудничать. Это стало трактоваться еще и как угроза.Сначала Евросоюз стал выдавливать "Газпром" с рынка под предлогом антимонопольного законодательства. Европейцы говорили, что комплекс антимонопольных законов, известный как "третий энергетический пакет ЕС", направлен не против России, а призван развивать конкуренцию. Но на практике почти все другие поставщики газа в Евросоюз получали исключения из-под действия данных законов для своих газопроводов. А "Газпром" европейские власти заставляли держать свои трубы полупустыми. Например, таковым оставалось одно из продолжений "Северного потока" в Германии - Opal.Чтобы заставить международные компании отказаться от кредитования "Северного потока-2", в 2019 году ЕС распространил свое антимонопольное законодательство ("Газовая директива") на морские газопроводы. Формально это были законы для всех, но на практике под регулирование попал только один проект - "Северный поток-2".В 2022 году в отношении российских газопроводов пошло открытое противодействие. Польша фактически национализировала долю "Газпрома" в операторе польского участка нефтепровода "Ямал - Европа" - компании EuRoPol GAZ. А в конце сентября европейские страны и вовсе позволили взорвать российские газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" на своей территории (теракты произошли в акватории Дании и Швеции).В ответ на все это российские руководство инициирует пересмотр стратегии продаж газа европейским клиентам: если вы не хотите, чтобы мы доставляли газ непосредственно на ваши рынки, тогда мы будем передавать его на границе Европы, а дальше вы сами тяните газ до своих потребителей - стройте за свой счет инфраструктуру, берите на себя все риски по транзиту и т.д.Однако с созданием газового хаба в Турции не все так просто. Для реализации данной инициативы России нужно существенно увеличить поставки газа в европейскую часть страны. В настоящее время в Турцию идут газопровод "Голубой поток", по которому доставляется газ для нужд внутреннего рынка, и две нитки "Турецкого потока". Одна труба - для нужд турецких потребителей, вторая же идет из Турции в Болгарию и снабжает страны юго-восточной Европы: Сербию, Румынию, Грецию, Северную Македонию и Венгрию.Все газопроводы заполнены на полную мощность. Чтобы доставить дополнительные объемы российского газа в Турцию под нужды нового газового хаба нужно будет расширить газотранспортную систему от Ямала, где сосредоточена добыча, до Анапы, где находится газокомпрессорная станция "Турецкого потока". Далее нужно будет построить дополнительные морские нитки газопровода.Стоит понимать, что на первом этапе реализации проекта нового газового хаба в Турции об аналогичных "Северным потокам" объемов поставок газа речи не идет. Суммарная пропускная способность этих газопроводов составляет 110 млрд. куб. м. В случае с расширением турецкого направления экспорта предполагается вернуться к техническим параметрам закрытого ранее проекта "Южный поток".Напомним, что этот проект предполагал строительство газопровода из России в Болгарию по дну Черного моря мощностью 63 млрд. куб. м. Однако под нажимом Евросоюза и США София в 2014 году отказалась от реализации проекта.К моменту отказа болгарского руководства от "Южного потока" "Газпром" уже построил первую очередь газопроводов от Ямала до Анапы (31,5 млрд. куб. м. в год). Поэтому было решено не отказываться от проекта в целом, а завернуть морскую часть в Турцию. Так появился проект "Турецкий поток", который стал фактически половиной "Южного потока".Теперь же речь идет о том, что будет достроена вторая часть газового коридора от Ямала до Анапы, увеличена мощность газокомпрессорной станции и проложены еще две нитки морского участка. Это позволит не тратить время на новое проектирование, а просто использовать те решения, которые уже были применены на "Турецком потоке" - использование ниток морского газопровода по 15,75 млрд. куб. м. в год.Основная проблема реализации проекта газового хаба в Турции заключается в том, что нет гарантии участия в нем европейских покупателей. Пока переговоры по проекту ведутся между Россией и Турцией, но неизбежно нужно будет подключать к диалогу европейские компании.На строительство новых газопроводов до Турции у России уйдет несколько лет и потребуется, как минимум, несколько миллиардов долларов. В то же время европейские политики и даже компании на протяжении всего 2022 года заявляют, что через несколько лет они окончательно перестанут покупать российский газ. И тут уже не важно, смогут ли они найти альтернативных поставщиков, либо же просто сократят потребление на объем российских поставок за счет сворачивания промышленности. Без гарантий спроса на российский газ строить инфраструктуру к будущему турецкому хабу весьма опрометчиво.Сам "Газпром" всегда говорил, что сначала нужно продать газ, а потом его добывать, имея ввиду, что только при наличии гарантий возврата инвестиций в виде долгосрочного контракта можно начинать вложения. На данный момент таких гарантий у России нет. Поэтому к проекту создания газового хаба в Турции стоит относиться очень осторожно и досконально проработать его до начала какого-либо строительства.Ведь подобному варианту есть и альтернативы. Как минимум одна: если вложить сопоставимые суммы в газификацию страны, то вполне можно разместить на внутреннем рынке упоминавшиеся выше 31,5 млрд. куб. м. газа. И продажи этих объемов, может, и будут менее рентабельны для "Газпрома", но не будут зависеть от переменчивых отношений России с Турцией и Европой.

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