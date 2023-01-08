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Пять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Хасавюрте
Пять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Хасавюрте
Двое человек доставлены в больницу, состояние трех оценивалось как состояние легкой степени тяжести. 08.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-08T09:00+0300
2023-01-08T09:00+0300
2023-01-08T09:00+0300
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СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Пятеро человек пострадали при взрыве бытового газа в пятиэтажке в дагестанском Хасавюрте, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы мэрии города Нажиюллу Абдулаева. Ранее ГУМЧС России по Дагестану сообщило, что на первом этаже жилого дома на улице Датуева в Хасавюрте "произошел взрыв газа с последующим возгоранием". Сообщение о взрыве поступило спасателям 8 января в 02:35. Уточнялось, что взрыв произошел в пристроенном к дому строении. Десять жителей дома были эвакуированы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221121/chislo-pogibshikh-pri-vzryve-gaza-v-zhilom-dome-na-sakhaline-vyroslo-do-desyati-1042731095.html
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россия, новости
Пять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Хасавюрте
Двое человек доставлены в больницу, состояние трех оценивалось как состояние легкой степени тяжести.
СУХУМ, 8 янв - Sputnik.
Пятеро человек пострадали при взрыве бытового газа в пятиэтажке в дагестанском Хасавюрте, сообщает РИА Новости
со ссылкой на руководителя пресс-службы мэрии города Нажиюллу Абдулаева.
"Пять человек пострадали при взрыве газа, двое из них госпитализированы", - сообщил собеседник агентства.
Ранее ГУМЧС России по Дагестану сообщило, что на первом этаже жилого дома на улице Датуева в Хасавюрте "произошел взрыв газа с последующим возгоранием". Сообщение о взрыве поступило спасателям 8 января в 02:35.
Уточнялось, что взрыв произошел в пристроенном к дому строении. Десять жителей дома были эвакуированы.