https://sputnik-abkhazia.ru/20230108/pyatdesyat-rossiyskikh-soldat-vernulis-iz-plena-na-ukraine-1043519412.html

Пятьдесят российских солдат вернулись из плена на Украине

Пятьдесят российских солдат вернулись из плена на Украине

Военнослужащие доставлены в Москву, где пройдут лечение и реабилитацию в госпиталях Минобороны. 08.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-08T16:05+0300

2023-01-08T16:05+0300

2023-01-08T19:17+0300

военная спецоперация рф в донбассе

новости

россия

украина

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/1c/1043373400_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_9e73afcd26fd1d5fa2c73a13af6bd88e.jpg

СУХУМ, 8 янв - Sputnik. В результате переговоров в воскресенье, 8 января, 50 российских военных были освобождены из украинского плена, сообщает Министерство обороны России.Военнослужащие были транспортированы в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Там они пройдут лечение и реабилитацию и получат психологическую помощь. В течение последних месяцев Москва и Киев несколько раз производили обмены пленными. 1 декабря в Россию вернулись 50 человек, еще столько же удалось освободить 24 ноября, а 26-го — девять.Последний обмен прошел 6 декабря, тогда спасти удалось 60 военнослужащих.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221206/shestdesyat-rossiyskikh-voennosluzhaschikh-vernulis-s-podkontrolnoy-kievu-territorii--1042991480.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, россия, украина, министерство обороны рф