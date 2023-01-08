https://sputnik-abkhazia.ru/20230108/pyatdesyat-rossiyskikh-soldat-vernulis-iz-plena-na-ukraine-1043519412.html
Пятьдесят российских солдат вернулись из плена на Украине
Пятьдесят российских солдат вернулись из плена на Украине
Военнослужащие доставлены в Москву, где пройдут лечение и реабилитацию в госпиталях Минобороны. 08.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-08T16:05+0300
2023-01-08T16:05+0300
2023-01-08T19:17+0300
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СУХУМ, 8 янв - Sputnik. В результате переговоров в воскресенье, 8 января, 50 российских военных были освобождены из украинского плена, сообщает Министерство обороны России.Военнослужащие были транспортированы в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Там они пройдут лечение и реабилитацию и получат психологическую помощь. В течение последних месяцев Москва и Киев несколько раз производили обмены пленными. 1 декабря в Россию вернулись 50 человек, еще столько же удалось освободить 24 ноября, а 26-го — девять.Последний обмен прошел 6 декабря, тогда спасти удалось 60 военнослужащих.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221206/shestdesyat-rossiyskikh-voennosluzhaschikh-vernulis-s-podkontrolnoy-kievu-territorii--1042991480.html
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новости, россия, украина, министерство обороны рф
новости, россия, украина, министерство обороны рф
Пятьдесят российских солдат вернулись из плена на Украине
16:05 08.01.2023 (обновлено: 19:17 08.01.2023)
Военнослужащие доставлены в Москву, где пройдут лечение и реабилитацию в госпиталях Минобороны.
СУХУМ, 8 янв - Sputnik.
В результате переговоров в воскресенье, 8 января, 50 российских военных были освобождены из украинского плена, сообщает
Министерство обороны России.
"8 января текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - говорится в сообщении ведомства.
Военнослужащие были транспортированы в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Там они пройдут лечение и реабилитацию и получат психологическую помощь.
В течение последних месяцев Москва и Киев несколько раз производили обмены пленными. 1 декабря в Россию вернулись 50 человек, еще столько же удалось освободить 24 ноября, а 26-го — девять.
Последний обмен прошел 6 декабря, тогда спасти удалось 60 военнослужащих.