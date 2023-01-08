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https://sputnik-abkhazia.ru/20230108/sochi-pobil-rekord-po-turpotoku-v-2022-godu-1043515210.html
Сочи побил рекорд по турпотоку в 2022 году
Сочи побил рекорд по турпотоку в 2022 году
За период новогодних каникул в 2023 году отдых на побережье Черного моря предпочли более 200 000 туристов. 08.01.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 янв - Sputnik. В 2022 году Сочи установил новый рекорд и впервые в истории принял более 7,2 миллиона туристов, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский."В городской бюджет санаторно-курортная отрасль Сочи перечислила более полутора миллиардов рублей", - написал он и добавил, что субсидии от курортного сбора превысили 760 миллионов рублей, которые будут направлены на благоустройство парков, скверов и набережных. Копайгородский уточнил, что туристы могли остановить свой выбор на одном из более 2300 мест размещения, в том числе 60 санаториях и 174 крупных гостиничных комплекса. Глава города также перечислил объекты, которые привлекали туристов в 2022 году. Это и сочинские пляжи, три из которых стали первыми экопляжами России, десять глэмпингов, открывшихся в 2022 году, три новых экомаршрута.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230103/bolee-120-tysyach-turistov-reshili-provesti-novogodnie-kanikuly-na-kubani-1043462379.html
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сочи, новости, россия
сочи, новости, россия

Сочи побил рекорд по турпотоку в 2022 году

12:56 08.01.2023
© Sputnik / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкСтроительство олимпийских объектов в Сочи
Строительство олимпийских объектов в Сочи - Sputnik Абхазия, 1920, 08.01.2023
© Sputnik / Михаил Мокрушин
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За период новогодних каникул в 2023 году отдых на побережье Черного моря предпочли более 200 000 туристов.
СУХУМ, 8 янв - Sputnik. В 2022 году Сочи установил новый рекорд и впервые в истории принял более 7,2 миллиона туристов, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский.
Он уточнил, что за год турпоток в Сочи вырос на 4%, а количество мест размещения - на 3%.
"В городской бюджет санаторно-курортная отрасль Сочи перечислила более полутора миллиардов рублей", - написал он и добавил, что субсидии от курортного сбора превысили 760 миллионов рублей, которые будут направлены на благоустройство парков, скверов и набережных.
Копайгородский уточнил, что туристы могли остановить свой выбор на одном из более 2300 мест размещения, в том числе 60 санаториях и 174 крупных гостиничных комплекса.
Глава города также перечислил объекты, которые привлекали туристов в 2022 году. Это и сочинские пляжи, три из которых стали первыми экопляжами России, десять глэмпингов, открывшихся в 2022 году, три новых экомаршрута.
Зима в Сочи - Sputnik Абхазия, 1920, 03.01.2023
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