https://sputnik-abkhazia.ru/20230108/sto-tysyach-rubley-vyplatili-roditelyam-rebenka-rodivshegosya-v-gudaute-v-novogodnyuyu-noch-1043522374.html

Сто тысяч рублей выплатили родителям ребенка, родившегося в Гудауте в новогоднюю ночь

Сто тысяч рублей выплатили родителям ребенка, родившегося в Гудауте в новогоднюю ночь

Леонард Узун-Якуб-оглы стал первым ребенком, родившимся в республике в 2023 году. 08.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-08T20:47+0300

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СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Семье первого ребенка, родившегося в Гудаутском районе в новогоднюю ночь, выплатили сто тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации района.Счастливчиком стал Леонард Узун-Якуб-оглы, который появился на свет в ночь с 31 декабря на 1 января в 00:15. В новогоднюю ночь в Абхазии первыми на свет появились четыре мальчика. В 00:35 родился появился сухумчанин Нарт Агрба-Черкезия, в 03:10 в Гале родился Тома Булискерия, а к четырем часам утра в Гагрской районной больнице на свет появился Шамиль Тарба. Столичная администрация и администрация Гагрского района также заявили о том, что вручат сертификаты на 100 тысяч рублей родителям детей, первыми родившихся в Сухуме и в Гагре в 2023 году

https://sputnik-abkhazia.ru/20230101/tri-bogatyrya-kto-rodilsya-v-abkhazii-v-novogodnyuyu-noch-1043444646.html

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