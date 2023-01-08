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Сто тысяч рублей выплатили родителям ребенка, родившегося в Гудауте в новогоднюю ночь
Сто тысяч рублей выплатили родителям ребенка, родившегося в Гудауте в новогоднюю ночь
Леонард Узун-Якуб-оглы стал первым ребенком, родившимся в республике в 2023 году. 08.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-08T20:47+0300
2023-01-08T20:47+0300
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СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Семье первого ребенка, родившегося в Гудаутском районе в новогоднюю ночь, выплатили сто тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации района.Счастливчиком стал Леонард Узун-Якуб-оглы, который появился на свет в ночь с 31 декабря на 1 января в 00:15. В новогоднюю ночь в Абхазии первыми на свет появились четыре мальчика. В 00:35 родился появился сухумчанин Нарт Агрба-Черкезия, в 03:10 в Гале родился Тома Булискерия, а к четырем часам утра в Гагрской районной больнице на свет появился Шамиль Тарба. Столичная администрация и администрация Гагрского района также заявили о том, что вручат сертификаты на 100 тысяч рублей родителям детей, первыми родившихся в Сухуме и в Гагре в 2023 году
https://sputnik-abkhazia.ru/20230101/tri-bogatyrya-kto-rodilsya-v-abkhazii-v-novogodnyuyu-noch-1043444646.html
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абхазия, новости, гудаутский район
Сто тысяч рублей выплатили родителям ребенка, родившегося в Гудауте в новогоднюю ночь
20:47 08.01.2023 (обновлено: 21:02 08.01.2023)
Леонард Узун-Якуб-оглы стал первым ребенком, родившимся в республике в 2023 году.
СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Семье первого ребенка, родившегося в Гудаутском районе в новогоднюю ночь, выплатили сто тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации района.
Счастливчиком стал Леонард Узун-Якуб-оглы, который появился на свет в ночь с 31 декабря на 1 января в 00:15.
В новогоднюю ночь в Абхазии первыми на свет появились четыре мальчика. В 00:35 родился появился сухумчанин Нарт Агрба-Черкезия, в 03:10 в Гале родился Тома Булискерия, а к четырем часам утра в Гагрской районной больнице на свет появился Шамиль Тарба.
Столичная администрация и администрация Гагрского района также заявили о том, что вручат сертификаты на 100 тысяч рублей родителям детей, первыми родившихся в Сухуме и в Гагре в 2023 году