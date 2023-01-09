https://sputnik-abkhazia.ru/20230109/presechena-popytka-nezakonnogo-vvoza-v-abkhaziyu-oborudovaniya-dlya-dobychi-kriptovalyuty--1043524419.html
Пресечена попытка незаконного ввоза в Абхазию оборудования для добычи криптовалюты
Пресечена попытка незаконного ввоза в Абхазию оборудования для добычи криптовалюты
Запрет на добычу криптовалюты и ввоз оборудования для майнинга в Абхазию действует до 31 декабря 2023 года. 09.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-09T09:50+0300
2023-01-09T09:50+0300
2023-01-09T09:50+0300
энергетическая отрасль абхазии
майнинг в абхазии
таможенный контроль
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/1c/1037832550_0:14:3027:1717_1920x0_80_0_0_ef3d153a596c4e40c7467d97f880fa4f.jpg
СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Сотрудники Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста Псоу задержали машину, в которой незаконно перевозили оборудование для добычи криптовалюты. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет.Как отмечают в ведомстве, в машине была неисправна система вентиляции и обогрева, таможенники вскрыли верхнюю часть прибора панели и обнаружили четыре аппарата. Материалы по административному правонарушению переданы в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/1c/1037832550_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b6d1180e586aa3061a4aab5edf6f388a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
майнинг в абхазии, таможенный контроль, абхазия
майнинг в абхазии, таможенный контроль, абхазия
Пресечена попытка незаконного ввоза в Абхазию оборудования для добычи криптовалюты
Запрет на добычу криптовалюты и ввоз оборудования для майнинга в Абхазию действует до 31 декабря 2023 года.
СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Сотрудники Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста Псоу задержали машину, в которой незаконно перевозили оборудование для добычи криптовалюты. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет.
Оборудование для майнинга пытались незаконно ввезти из России в Абхазию.
Как отмечают в ведомстве, в машине была неисправна система вентиляции и обогрева, таможенники вскрыли верхнюю часть прибора панели и обнаружили четыре аппарата.
Материалы по административному правонарушению переданы в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.