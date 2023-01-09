https://sputnik-abkhazia.ru/20230109/presechena-popytka-nezakonnogo-vvoza-v-abkhaziyu-oborudovaniya-dlya-dobychi-kriptovalyuty--1043524419.html

Пресечена попытка незаконного ввоза в Абхазию оборудования для добычи криптовалюты

Пресечена попытка незаконного ввоза в Абхазию оборудования для добычи криптовалюты

Запрет на добычу криптовалюты и ввоз оборудования для майнинга в Абхазию действует до 31 декабря 2023 года. 09.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-09T09:50+0300

2023-01-09T09:50+0300

2023-01-09T09:50+0300

энергетическая отрасль абхазии

майнинг в абхазии

таможенный контроль

абхазия

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СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Сотрудники Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста Псоу задержали машину, в которой незаконно перевозили оборудование для добычи криптовалюты. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет.Как отмечают в ведомстве, в машине была неисправна система вентиляции и обогрева, таможенники вскрыли верхнюю часть прибора панели и обнаружили четыре аппарата. Материалы по административному правонарушению переданы в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.

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