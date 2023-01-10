https://sputnik-abkhazia.ru/20230110/kabmin-rossii-obsudit-soglashenie-s-abkhaziey-o-vzaimnom-zachete-v-stazh-sluzhby-v-tamozhne-1043533462.html

Кабмин России обсудит соглашение с Абхазией о взаимном зачете в стаж службы в таможне

Кабмин России обсудит соглашение с Абхазией о взаимном зачете в стаж службы в таможне

Проект федерального закона "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о взаимном зачете в выслугу лет службы в таможенных... 10.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-10T09:50+0300

2023-01-10T09:50+0300

2023-01-10T09:50+0300

таможня

федеральная таможенная служба рф

абхазия

россия

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СУХУМ, 10 янв - Sputhik. Правительство России обсудит ратификацию соглашения между Россией и Абхазией о взаимном зачете в стаж службы в таможенных органах двух стран, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что законопроект предлагает ратифицировать соглашение, подписанное в Сухуме 18 февраля 2021 года и в Москве 5 апреля 2021 того же года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221027/posrednik-labakhua-o-tovarooborote-tamozhennom-kodekse-i-tranzite-gruzov-cherez-abkhaziyu-1042249811.html

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таможня, федеральная таможенная служба рф, абхазия, россия