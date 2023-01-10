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https://sputnik-abkhazia.ru/20230110/shoygu-nazval-glavnuyu-zadachu-minoborony-rossii--1043537490.html
Шойгу назвал главную задачу Минобороны России
Шойгу назвал главную задачу Минобороны России
СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Главная задача Минобороны России – принять меры для качественного обновления Вооруженных сил, заявил Сергей Шойгу на тематическом... 10.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-10T14:20+0300
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министерство обороны рф
сергей шойгу
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СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Главная задача Минобороны России – принять меры для качественного обновления Вооруженных сил, заявил Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России.Министр также отметил, что ведомство намерено в ближайшее время модернизировать работу военных комиссариатов, провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями.Он также отметил, что оборонное ведомство намерено улучшать механизмы реагирования на гражданские инициативы, "отдельные из которых, безусловно, заслуживают большого внимания".Минобороны планирует в 2023 году расширить арсенал современных ударных средств российских войск. Вооруженные силы будут активно использовать элементы искусственного интеллекта для усовершенствования системы связи и управления.Необходимо в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку российских военнослужащих до самого высокого уровня, заявил Шойгу. Работа военных комиссариатов в 2023 году должна быть модернизирована. Россия будет развивать стратегические ядерные силы, это главный гарант ее суверенитета.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221218/shoygu-proinspektiroval-rossiyskie-voyska-v-zone-spetsoperatsii-1043179257.html
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министерство обороны рф, сергей шойгу, россия
министерство обороны рф, сергей шойгу, россия

Шойгу назвал главную задачу Минобороны России

14:20 10.01.2023 (обновлено: 15:25 10.01.2023)
© Sputnik / Сергей Гунеев25 апреля 2022. Министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ
25 апреля 2022. Министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 10.01.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев
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СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Главная задача Минобороны России – принять меры для качественного обновления Вооруженных сил, заявил Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России.
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Министр также отметил, что ведомство намерено в ближайшее время модернизировать работу военных комиссариатов, провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями.
Он также отметил, что оборонное ведомство намерено улучшать механизмы реагирования на гражданские инициативы, "отдельные из которых, безусловно, заслуживают большого внимания".
Минобороны планирует в 2023 году расширить арсенал современных ударных средств российских войск.
Вооруженные силы будут активно использовать элементы искусственного интеллекта для усовершенствования системы связи и управления.
Необходимо в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку российских военнослужащих до самого высокого уровня, заявил Шойгу.

"Не менее важная задача – в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня. Все, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным", – сказал он на тематическом селекторном совещании в Минобороны.

Работа военных комиссариатов в 2023 году должна быть модернизирована.
Россия будет развивать стратегические ядерные силы, это главный гарант ее суверенитета.
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