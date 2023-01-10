https://sputnik-abkhazia.ru/20230110/shoygu-nazval-glavnuyu-zadachu-minoborony-rossii--1043537490.html

Шойгу назвал главную задачу Минобороны России

Шойгу назвал главную задачу Минобороны России

СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Главная задача Минобороны России – принять меры для качественного обновления Вооруженных сил, заявил Сергей Шойгу на тематическом... 10.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-10T14:20+0300

2023-01-10T14:20+0300

2023-01-10T15:25+0300

министерство обороны рф

сергей шойгу

россия

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СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Главная задача Минобороны России – принять меры для качественного обновления Вооруженных сил, заявил Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России.Министр также отметил, что ведомство намерено в ближайшее время модернизировать работу военных комиссариатов, провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями.Он также отметил, что оборонное ведомство намерено улучшать механизмы реагирования на гражданские инициативы, "отдельные из которых, безусловно, заслуживают большого внимания".Минобороны планирует в 2023 году расширить арсенал современных ударных средств российских войск. Вооруженные силы будут активно использовать элементы искусственного интеллекта для усовершенствования системы связи и управления.Необходимо в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку российских военнослужащих до самого высокого уровня, заявил Шойгу. Работа военных комиссариатов в 2023 году должна быть модернизирована. Россия будет развивать стратегические ядерные силы, это главный гарант ее суверенитета.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221218/shoygu-proinspektiroval-rossiyskie-voyska-v-zone-spetsoperatsii-1043179257.html

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