https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/arestovannyy-shef-redaktor-sputnik-litva-marat-kasem-vyshel-na-svyaz-1043547967.html

Арестованный шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем вышел на связь

Арестованный шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем вышел на связь

Журналиста обвиняют в шпионаже и нарушении антироссийских экономических санкций. 11.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-11T13:29+0300

2023-01-11T13:29+0300

2023-01-11T14:35+0300

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СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Арестованный в Латвии шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем вышел на связь, сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье.Марата Касема обвиняют в нарушении санкций Евросоюза в отношении России, за это ему грозит до пяти лет тюрьмы или штраф в размере ста месячных зарплат. Также ранее сообщалось, что Касему инкриминируют и шпионаж. По этой статье ему может грозить до 20 лет заключения.Касем – гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам и был задержан в Риге 5 января.Задержание Касема вызвало бурную реакцию со стороны российского МИД. По заявлению официального представителя ведомства Марии Захаровой, "эта тема будет постоянно звучать из уст российских представителей в международных организациях, причем во всех специализированных институтах".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230106/aktsiya-v-podderzhku-glavreda-sputnik-litva-marata-kasema-proshla-v-moskve--1043501110.html

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