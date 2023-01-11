https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/arestovannyy-shef-redaktor-sputnik-litva-marat-kasem-vyshel-na-svyaz-1043547967.html
Арестованный шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем вышел на связь
Арестованный шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем вышел на связь
Журналиста обвиняют в шпионаже и нарушении антироссийских экономических санкций. 11.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-11T13:29+0300
2023-01-11T13:29+0300
2023-01-11T14:35+0300
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СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Арестованный в Латвии шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем вышел на связь, сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье.Марата Касема обвиняют в нарушении санкций Евросоюза в отношении России, за это ему грозит до пяти лет тюрьмы или штраф в размере ста месячных зарплат. Также ранее сообщалось, что Касему инкриминируют и шпионаж. По этой статье ему может грозить до 20 лет заключения.Касем – гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам и был задержан в Риге 5 января.Задержание Касема вызвало бурную реакцию со стороны российского МИД. По заявлению официального представителя ведомства Марии Захаровой, "эта тема будет постоянно звучать из уст российских представителей в международных организациях, причем во всех специализированных институтах".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230106/aktsiya-v-podderzhku-glavreda-sputnik-litva-marata-kasema-proshla-v-moskve--1043501110.html
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новости, в мире
Арестованный шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем вышел на связь
13:29 11.01.2023 (обновлено: 14:35 11.01.2023)
Журналиста обвиняют в шпионаже и нарушении антироссийских экономических санкций.
СУХУМ, 11 янв – Sputnik.
Арестованный в Латвии шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем вышел на связь, сообщает
Sputnik Ближнее Зарубежье.
"В латвийских СМИ, наверное, сильно обрадовались моему аресту? Бог им всем судья! Поблагодари от меня каждого, кто за меня волнуется и помогает. Я все это чувствую, и слезы наворачиваются от переполняющих эмоций!" — написал Касем в письме из тюрьмы.
Марата Касема обвиняют в нарушении санкций Евросоюза в отношении России, за это ему грозит до пяти лет тюрьмы или штраф в размере ста месячных зарплат.
Также ранее сообщалось, что Касему инкриминируют и шпионаж. По этой статье ему может грозить до 20 лет заключения.
Касем – гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам и был задержан в Риге 5 января.
Задержание Касема вызвало бурную реакцию со стороны российского МИД. По заявлению официального представителя ведомства Марии Захаровой, "эта тема будет постоянно звучать из уст российских представителей в международных организациях, причем во всех специализированных институтах".