https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/azhd-zakupila-dva-novykh-lokomotiva-1043558293.html

АЖД закупила два новых локомотива

АЖД закупила два новых локомотива

АЖД купила локомотивы впервые момента окончания Отечественной войны народа Абхазии в 1993 году. Это позволит значительно увеличить объемы пассажиро - и... 11.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-11T21:20+0300

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СУХУМ, 11 янв - Sputnik. "Абхазская железная дорога" закупила два магистральных двухсекционных локомотива - электровоз ВЛ-10 и тепловоз 2ТЭ116. Об этом сообщает официальный Telegram-канал предприятия.Электровоз уже начали использовать в грузовой работе, также проводятся регламентные мероприятия для ввода в эксплуатацию и тепловоза. Помочь абхазским машинистам освоить новые машины смогут российские коллеги.АЖД также сообщает, что локомотивы были куплены за счет собственного бюджета предприятия при поддержке президента Абхазии Аслана Бжания и содействии Минэкономики республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221208/bolee-tysyachi-shpal-zameneno-na-zheleznodorozhnom-puti-kelasur-1043040521.html

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