https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/azhd-zakupila-dva-novykh-lokomotiva-1043558293.html
АЖД закупила два новых локомотива
АЖД закупила два новых локомотива
АЖД купила локомотивы впервые момента окончания Отечественной войны народа Абхазии в 1993 году. Это позволит значительно увеличить объемы пассажиро - и... 11.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-11T21:20+0300
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СУХУМ, 11 янв - Sputnik. "Абхазская железная дорога" закупила два магистральных двухсекционных локомотива - электровоз ВЛ-10 и тепловоз 2ТЭ116. Об этом сообщает официальный Telegram-канал предприятия.Электровоз уже начали использовать в грузовой работе, также проводятся регламентные мероприятия для ввода в эксплуатацию и тепловоза. Помочь абхазским машинистам освоить новые машины смогут российские коллеги.АЖД также сообщает, что локомотивы были куплены за счет собственного бюджета предприятия при поддержке президента Абхазии Аслана Бжания и содействии Минэкономики республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221208/bolee-tysyachi-shpal-zameneno-na-zheleznodorozhnom-puti-kelasur-1043040521.html
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абхазия, новости, руп "абхазская железная дорога"
абхазия, новости, руп "абхазская железная дорога"
АЖД закупила два новых локомотива
АЖД купила локомотивы впервые момента окончания Отечественной войны народа Абхазии в 1993 году. Это позволит значительно увеличить объемы пассажиро - и грузоперевозок.
СУХУМ, 11 янв - Sputnik.
"Абхазская железная дорога" закупила два магистральных двухсекционных локомотива - электровоз ВЛ-10 и тепловоз 2ТЭ116. Об этом сообщает
официальный Telegram-канал предприятия.
Новые локомотивы позволят увеличить объем перевозок по железной дороге. Их сила тяги в два раза выше, чем у тех, которыми пользовалась АЖД, они смогут вести за собой поезда более чем в 50 вагонов.
Электровоз уже начали использовать в грузовой работе, также проводятся регламентные мероприятия для ввода в эксплуатацию и тепловоза. Помочь абхазским машинистам освоить новые машины смогут российские коллеги.
АЖД также сообщает, что локомотивы были куплены за счет собственного бюджета предприятия при поддержке президента Абхазии Аслана Бжания и содействии Минэкономики республики.