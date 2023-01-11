https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/chem-pomogut-kievskomu-rezhimu-bmp-bradley-i-marder-1043542262.html

Чем помогут киевскому режиму БМП Bradley и Marder

Чем помогут киевскому режиму БМП Bradley и Marder

Внезапное появление в "пакетах" военной помощи киевскому режиму ряда подержанных и даже антикварных бронемашин стандартов НАТО вызвано осознанием неизбежности... 11.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-11T09:00+0300

2023-01-11T09:00+0300

2023-01-11T09:50+0300

военная спецоперация рф в донбассе

аналитика

россия

украина

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/0a/1043542128_0:112:2983:1789_1920x0_80_0_0_118f74ec030c1e4ab2fc8e266f63e229.jpg

Натовские БМП не изменят расклад сил в зоне СВО, отчаянное безрассудство США и их союзников может привести к поставкам ВСУ ударного вооружения (танков, самолетов, оперативно-тактических ракет дальностью до 300 км), эскалации и проекции военного конфликта далеко за пределами Украинского ТВД, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Пентагон 9 января заявил о новом "импульсе" стран-доноров – передаче Киеву американских боевых машин пехоты Bradley, а также немецких и французских аналогов. Госдеп в тот же день отметил, что поставками бронетехники натовских стандартов Соединенные Штаты стремятся изменить текущую динамику конфликта на Украине. Обстановка в зоне СВО свидетельствует о поражении киевских марионеток Вашингтона – методичном уничтожении ВСУ, деградации украинской экономики и государственности.Запад отчаянно сопротивляется неизбежному поражению в борьбе с Россией. Пентагон 6 января обнародовал содержание нового "пакета" помощи ВСУ "из запасов США" на 2,85 млрд долларов. Вашингтон и НАТО анонсировали поставки Киеву 50 БМП Bradley, 40 БМП Marder, 100 БТР M113 и французских тяжелых бронемашин AMX-10RC.Британия ведет переговоры о передаче ВСУ десяти танков Challenger 2. Киевский режим со своей стороны просит натовские танки Leopard II и Abrams.То есть в среднем за месяц киевский режим теряет более 700 бронемашин. Две-три сотни натовских БМП Marder, Bradley, M-113, "колесных танков" AMX-10RC или даже (в перспективе) два-три десятка гусеничных (Abrams, Leopard, Challenger) – на украинском ТВД погоды не сделают, лишь продлят агонию киевского режима и страдания украинского народа.Операция "Утилизация"Прикрываясь демагогией о защите украинской демократии, Вашингтон и его европейские союзники цинично используют Украинский ТВД для утилизации своих устаревших вооружений и последующего обновления арсеналов. Обещанные Киеву БМП Marder, Bradley, M-113, "колесные танки" AMX-10RC и другие боевые машины – созданы в годы холодной войны (технологически несовершенны), имеют большие сроки эксплуатации (ненадежны, а ремонтная база на Украине отсутствует), требуют значительного времени для подготовки специалистов ВСУ. А главное, сотни бронемашин из прошлых поставок Запада уже уничтожены – безрезультатно для киевского режима.Представитель Минобороны Британии 9 января заявил: "На сегодняшний день мы передали Украине более 200 единиц бронетехники, в том числе машины Stormer, вооруженные ракетами Starstreak". Речь идет о небольших броневиках образца 1970-х годов с аналогами "Стингеров" на борту (зенитные ракеты выпуска 1980-х дальностью до 6 км, с наведением по лазерному лучу). По мнению специалистов, это достаточно сложный в эксплуатации и уязвимый для российской авиации объект. Дальше – больше, и не лучше. После "реанимации" подержанных боевых машин на базах хранения альянса поставки на Украину состоятся не ранее весны 2023 года.Наиболее продвинутой БМП из обещанных выглядит американская М2 Bradley, созданная в 1970-е годы для борьбы с советской бронетехникой, для огневой поддержки танков и транспортировки живой силы. ВСУ получат не самые современные модификации (М2 и М2А1), возможно, с блоками динамической защиты. Типовое вооружение – 25-мм автоматическая пушка со спаренным с ней 7,62 мм пулеметом плюс ПТУР TOW-2, десант – 7 человек. Система управления огнем имеет лазерный дальномер, водитель располагает тепловизором. Американцы утверждают, что противотанковые ракеты Bradley (ПТУР TOW-2) уничтожили в Ираке больше бронетехники противника, чем танки Abrams. И все же в гипотетическом поединке с российской БМП-3 американская Bradley проиграет.Современная БМП-3 несет на борту 100-мм орудие-пусковую установку 2А70 в паре с 30-мм пушкой 2А72, которые обеспечивают возможность "эффективного ведения боевых действий мотопехотным подразделениям в наступлении и обороне без поддержки танков и артиллерии". Российское 100-мм орудие гарантированно поразит американскую БМП любой модификации. Российская бронемашина имеет более высокую живучесть и за счет маневренности: удельная мощность БМП-3 – 26,7 л. с. на тонну, у Bradley – не более 21,7 л. с. на тонну. Неслучайно Bradley проиграла БМП-3 тендер в ОАЭ. По данным СМИ, у арабов сейчас до 650 российских машин, и более тысячи БМП-3 успешно служат в 13 странах. Безусловно, американские БМП Bradley не обеспечат ВСУ преимущества на поле боя "уровнем огневой мощи и брони", как это представляют в Пентагоне. Вероятнее они станут пробным шаром перед появлением на Украине более смертоносного ударного вооружения НАТО (танки Abrams и Leopard 2, самолеты F-16, тактические ракеты MGM-140 ATACMS дальностью до 300 км), за которым последует новый виток эскалации конфликта.Германия поставит Украине 40 БМП Marder, которые должна была в рамках "кругового обмена" передать Греции, но Афины не против. В бундесвере БМП Marder принята на вооружение в 1971 году. Бронированная двухместная башня с 20-мм автоматической пушкой и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом позволяет вести огонь командиру и наводчику. Второй 7,62-мм пулемет смонтирован на поворотной установке с дистанционным управлением. Корпус машины сварен из стальных листов, лобовая броня обеспечивает защиту от 20-мм снарядов. В поединке с БМП-3 шансы на выживание у немецкой машины равны нулю (не говоря уже о противостоянии с российскими танками). Применение БМП Marder в 2009 году в боевых действиях на территории Афганистана яркими победами не отмечено. Возможно, поэтому с 2010 года на смену "Мардеру" в бундесвере пришла новая БМП Puma."Боевой автобус" – американский гусеничный БТР M113 образца 1960 года считается самым массовым бронетранспортером в мире (только с 1980 года собрано более 80 тысяч M113). Основное вооружение – крупнокалиберный 12,7-мм пулемет Браунинга М2НВ (боекомплект 2000 патронов), размещенный рядом с командирской башенкой. Корпус БТР полностью выполнен из аллюминия, который позволяет уменьшить вес машины, и якобы защищает от стрелкового оружия. В дальнейшем броню пытались усилить за счет накладных композитных и стальных листов. Несмотря на архаизм конструкции M113, Пентагон планировал отказаться от него лишь к 2030 году, но Украинский ТВД наверняка позволит ускорить утилизацию и обновление парка БТР.Боевая разведывательная машина, "колесный танк", и он же тяжелый бронированный автомобиль AMX-10 RC французского производства – не конь педальный, однако с 1976 года морально устарел. Вооружение – гладкоствольное 105 мм орудие в башне. Боеприпасы – осколочно-фугасные и кумулятивные. С пушкой спарен пулемет калибра 7,62 мм. Тонкая броня AMX-10RC защищает от стрелкового оружия и осколков, но не от крупнокалиберных снарядов или противотанковых ракет. Производство таких машин прекращено в 1994 году (всего выпущено более 450 AMX-10 RC). Франция применяла две сотни AMX-10RC в операции "Буря в пустыне", и в борьбе с повстанцами в Африке. Боевой путь "колесного танка" особыми подвигами не отмечен.Очевидно, киевский режим не волнует сопутствующая "утилизация" сотен тысяч украинских военнослужащих. Для высокопоставленных чиновников в Вашингтоне, Брюсселе, Лондоне и Киеве гарантированный разгром ВСУ и поражение НАТО секретом не является. Однако США потратили на Украину так много денег, что не могут остановиться на пути к пропасти. Деструктивный курс Вашингтона и НАТО неизбежно будет скорректирован растущими (ответными) военными угрозами северо-американской территории и европейским сателлитам США.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/pvo-ukrainy-oruzheynyy-sabotazh-ssha-i-nato-1042898908.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/lavrov-ekspansiya-nato-ostaetsya-glavnym-dvizhuschim-motivom-v-otnoshenii-rossii-i-drugikh-stran-1043006153.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221230/rossiyskaya-svo-itogi-2022-goda-1043423625.html

россия

украина

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

аналитика, россия, украина, сша, нато