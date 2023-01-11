https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/kreml-oproverg-slukhi-o-zaprete-vyezda-muzhchin-iz-rossii-1043550580.html
Кремль опроверг слухи о запрете выезда мужчин из России
Кремль опроверг слухи о запрете выезда мужчин из России
Ранее Песков опроверг сообщения о новой волне частичной мобилизации в России, которые распространялись в анонимных Telegram-каналах. 11.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-11T16:09+0300
2023-01-11T16:09+0300
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СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что с 9 января был ограничен выезд из страны граждан, пригодных к военной службе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Пескова."Да, это обычная информационная утка, информационная диверсия, скажем так", — ответил он на просьбу прокомментировать эту информацию.Ранее в украинских СМИ появилась информация со ссылкой на данные управления разведки Минобороны, о том, что якобы ФСБ России направила во все погрануправления приказ об ограничении выезда для граждан, "имеющих вывод о готовности к военной службе из категорий "А", "Б" и "В".Песков также напомнил, что первоисточником информации должна быть официальная власть во главе с президентом и призвал не придавать значения фейковым новостям.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/peskov-rasskazal-ob-usloviyakh-otpravki-mirotvortsev-oon-v-karabakh-1043547581.html
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новости, россия
Кремль опроверг слухи о запрете выезда мужчин из России
16:09 11.01.2023 (обновлено: 16:30 11.01.2023)
Ранее Песков опроверг сообщения о новой волне частичной мобилизации в России, которые распространялись в анонимных Telegram-каналах.
СУХУМ, 11 янв – Sputnik.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что с 9 января был ограничен выезд из страны граждан, пригодных к военной службе. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление Пескова.
"Да, это обычная информационная утка, информационная диверсия, скажем так", — ответил он на просьбу прокомментировать эту информацию.
Ранее в украинских СМИ появилась информация со ссылкой на данные управления разведки Минобороны, о том, что якобы ФСБ России направила во все погрануправления приказ об ограничении выезда для граждан, "имеющих вывод о готовности к военной службе из категорий "А", "Б" и "В".
Песков также напомнил, что первоисточником информации должна быть официальная власть во главе с президентом и призвал не придавать значения фейковым новостям.