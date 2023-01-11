https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/peskov-rasskazal-ob-usloviyakh-otpravki-mirotvortsev-oon-v-karabakh-1043547581.html
Песков рассказал об условиях отправки миротворцев ООН в Карабах
Песков рассказал об условиях отправки миротворцев ООН в Карабах
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности замены российского миротворческого контингента корпусом ООН. 11.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-11T12:50+0300
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СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Дмитрий Песков заявил, что размещение в Нагорном Карабахе миссии миротворцев Совета Безопасности ООН возможно только при согласии обеих сторон конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря."На рабочем, на различных уровнях постоянно идут контакты. Безусловно, эта тема неоднократно была на повестке дня. Но понятно, что любые миссии могут направляться только с согласия обеих сторон конфликта", – сказал Песков.В декабре 2022 года ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в очередной раз. Армянская сторона заявила о том, что Азербайджан с 12 декабря блокирует Лачинский коридор – единственную дорогу, соединяющую Карабах с Арменией и внешним миром. Подчеркивалось, что своими действиями Баку грубо нарушает трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года. В Азербайджане происходящее назвали акцией протеста гражданских активистов и экологов, которые требовали прекратить незаконную добычу полезных ископаемых в зоне ответственности российских миротворцев. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявляя о возможной замене российского контингента корпусом ООН заявил, что Ереван не критикует российских миротворцев, а выражает обеспокоенность их действиями. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что миротворцы четко исполняют свои обязательства, но "ситуация очень непростая".
https://sputnik-abkhazia.ru/20221218/blokirovka-lachinskogo-koridora-1043179638.html
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новости, россия, армения, азербайджан
Песков рассказал об условиях отправки миротворцев ООН в Карабах
12:50 11.01.2023 (обновлено: 14:38 11.01.2023)
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности замены российского миротворческого контингента корпусом ООН.
СУХУМ, 11 янв – Sputnik.
Дмитрий Песков заявил, что размещение в Нагорном Карабахе миссии миротворцев Совета Безопасности ООН возможно только при согласии обеих сторон конфликта, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление пресс-секретаря.
"На рабочем, на различных уровнях постоянно идут контакты. Безусловно, эта тема неоднократно была на повестке дня. Но понятно, что любые миссии могут направляться только с согласия обеих сторон конфликта", – сказал Песков.
В декабре 2022 года ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в очередной раз. Армянская сторона заявила о том, что Азербайджан с 12 декабря блокирует Лачинский коридор – единственную дорогу, соединяющую Карабах с Арменией и внешним миром. Подчеркивалось, что своими действиями Баку грубо нарушает трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года.
В Азербайджане происходящее назвали акцией протеста гражданских активистов и экологов, которые требовали прекратить незаконную добычу полезных ископаемых в зоне ответственности российских миротворцев.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявляя о возможной замене российского контингента корпусом ООН заявил, что Ереван не критикует российских миротворцев, а выражает обеспокоенность их действиями. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что миротворцы четко исполняют свои обязательства, но "ситуация очень непростая".