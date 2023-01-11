https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/naznachen-novyy-komanduyuschiy-gruppirovkoy-voysk-v-zone-spetsoperatsii-1043557044.html

Назначен новый командующий группировкой войск в зоне спецоперации

Назначен новый командующий группировкой войск в зоне спецоперации

С 8 октября роль командующего войсками в зоне спецоперации выполнял генерал Сергей Суровикин. 11.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-11T19:45+0300

2023-01-11T19:45+0300

2023-01-11T19:45+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС Валерия Герасимова командующим группировкой сил в зоне военной спецоперации на Украине, сообщает официальный Telegram-канал ведомства."Повышение уровня руководства специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных Сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск", - говорится в сообщении ведомства. Заместителями Герасимова стали главнокомандующий ВКС, генерал Сергей Суровикин, главнокомандующий сухопутными войсками генерал Олег Салюков, заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее задачей Владимир Путин назвал защиту людей от действий киевского режима. Конечной целью президент назвал освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/podrazdeleniya-vdv-rossii-blokirovali-soledar-s-yuga-i-s-severa-1043555051.html

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