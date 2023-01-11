https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/podrazdeleniya-vdv-rossii-blokirovali-soledar-s-yuga-i-s-severa-1043555051.html
Подразделения ВДВ России блокировали Соледар с юга и с севера
Подразделения ВДВ России блокировали Соледар с юга и с севера
Также на Донецком направлении в ходе успешного наступления был освобожден населенный пункт Подгорное в ДНР. 11.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-11T19:15+0300
2023-01-11T19:15+0300
2023-01-11T19:15+0300
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СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Подразделения воздушно-десантных войск блокировали Соледар с севера и юга, в то время как ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника, а штурмовые отряды ведут бои в городе. Об этом сообщает Министерство обороны России.На Южно-Донецком направлении российские войска уничтожили до 25 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты и два автомобиля, на Купянском направлении ударами артиллерии и авиации по скоплениям живой силы 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих и два автомобиля.На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение штурмовым группам 95-й, 80-й десантно-штурмовых и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, ликвидированы четыре украинские диверсионно-разведывательные группы. Потери Киева на этом направлении за сутки составили до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии России поражены командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 74 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 113 районах.В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены украинская пусковая установка реактивной системы залпового огня "Ураган", артиллерийская система М777, две украинские самоходные пушки 2С7 "Пион", буксируемая гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика", радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.Российские истребители за сутки сбили украинский самолет Су-27, средства ПВО сбили два беспилотника и американскую противорадиолокационную ракету HARM, перехватили пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/chem-pomogut-kievskomu-rezhimu-bmp-bradley-i-marder-1043542262.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230110/vs-rossii-porazili-dva-sklada-vooruzheniya-ukrainskikh-voennykh-v-dnr-i-zaporozhskoy-oblasti-1043538590.html
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новости, донбасс, россия, украина
новости, донбасс, россия, украина
Подразделения ВДВ России блокировали Соледар с юга и с севера
Также на Донецком направлении в ходе успешного наступления был освобожден населенный пункт Подгорное в ДНР.
СУХУМ, 11 янв - Sputnik.
Подразделения воздушно-десантных войск блокировали Соледар с севера и юга, в то время как ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника, а штурмовые отряды ведут бои в городе. Об этом сообщает
Министерство обороны России.
"В результате огневого поражения подразделений 61-й механизированной и 17-й танковой бригад ВСУ уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сообщении.
На Южно-Донецком направлении российские войска уничтожили до 25 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты и два автомобиля, на Купянском направлении ударами артиллерии и авиации по скоплениям живой силы 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих и два автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение штурмовым группам 95-й, 80-й десантно-штурмовых и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, ликвидированы четыре украинские диверсионно-разведывательные группы. Потери Киева на этом направлении за сутки составили до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии России поражены командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 74 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 113 районах.
В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены украинская пусковая установка реактивной системы залпового огня "Ураган", артиллерийская система М777, две украинские самоходные пушки 2С7 "Пион", буксируемая гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика", радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.
Российские истребители за сутки сбили украинский самолет Су-27, средства ПВО сбили два беспилотника и американскую противорадиолокационную ракету HARM, перехватили пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха".