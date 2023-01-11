https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/ogranicheniya-na-podachu-sveta-vvodyatsya-v-abkhazii-s-12-yanvarya-1043555176.html

Ограничения на подачу света вводятся в Абхазии с 12 января

Ограничения на подачу света вводятся в Абхазии с 12 января

Общий дефицит электроэнергии из-за высокого уровня потребления составляет порядка 165 миллионов кВт•ч. 11.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-11T17:52+0300

2023-01-11T17:52+0300

2023-01-11T17:52+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

черноморэнерго

новости

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СУХУМ, 11 янв - Sputnik. С четверга, 12 января, в Абхазии будет введен график отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Мера связана с тем, что потребление электроэнергии в республике по-прежнему держится на высоком уровне, из-за чего растет дефицит."При данном потреблении республикой было запрошено в Российской Федерации 715 миллионов кВт•ч на период с 1 января по 31 марта 2023 года. Однако российская сторона выделила на этот период 600 миллионов кВт•ч. В результате по перетоку из РФ образовался дефицит в 115 миллионов кВт•ч", - говорится в сообщении.Кроме того, уточняется, что по потреблению света с ИнгурГЭС в 300 миллионов кВт•ч при прогнозируемой выработке около 250 миллионов кВт•ч, образовался дефицит 50 миллионов кВт•ч.Таким образом, сообщает "Черноморэнерго", общий дефицит составляет 165 миллионов кВт•ч, из-за чего отключать свет будут на четыре часа в сутки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/kabmin-abkhazii-izmenil-poryadok-primeneniya-sotsnorm-potrebleniya-elektrichestva--1043346973.html

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