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Подозреваемую в совершении смертельного ДТП в Сухуме возьмут под стражу
Подозреваемую в совершении смертельного ДТП в Сухуме возьмут под стражу
Ница Габлия подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 263 Уголовного кодекса Абхазии – нарушение правил дорожного движения в... 11.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-11T11:27+0300
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СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Сухумский городской суд постановил заключить под стражу Ницу Габлия, подозреваемую в совершении ДТП со смертельным исходом, произошедшего 1 января в Сухуме. Об этом сообщается на сайте суда.Следствием установлено, что примерно в 06:25 1 января 2023 года Ница Габлия, будучи в состоянии алкогольного опьянения, села за руль автомобиля "Mazda З", в салоне которого находились пассажиры – основатель бренда KamuChi Кама Цвижба и Инар Какалия.Машина двигалась из центра Сухума в сторону микрорайона "Келасур". На затяжном повороте направо водитель не справилась с управлением и наехала на бордюр. Машина пересекла островок, разделяющий противоположные полосы движения и, пролетев чуть больше 45 метров, врезалась в опору троллейбусной линии.Кама Цвижба в результате аварии скончалась, Инар Какалия получил ушиб грудной клетки и был доставлен в Республиканскую больницу.Ница Габлия считается невиновной, пока ее вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230102/neobkhodimo-mechtat-istoriya-dizaynera-kamy-tsvizhba-1043454002.html
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Подозреваемую в совершении смертельного ДТП в Сухуме возьмут под стражу
11:27 11.01.2023 (обновлено: 11:58 11.01.2023)
Ница Габлия подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 263 Уголовного кодекса Абхазии – нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
СУХУМ, 11 янв – Sputnik.
Сухумский городской суд постановил заключить под стражу Ницу Габлия, подозреваемую в совершении ДТП со смертельным исходом, произошедшего 1 января в Сухуме. Об этом сообщается
на сайте суда.
По решению суда, под стражей Габлия будет до 1 марта 2023 года включительно. В настоящее время она находится в Республиканской больнице в Сухуме, куда попала с многочисленными травмами.
Следствием установлено, что примерно в 06:25 1 января 2023 года Ница Габлия, будучи в состоянии алкогольного опьянения, села за руль автомобиля "Mazda З", в салоне которого находились пассажиры – основатель бренда KamuChi Кама Цвижба и Инар Какалия.
Машина двигалась из центра Сухума в сторону микрорайона "Келасур". На затяжном повороте направо водитель не справилась с управлением и наехала на бордюр. Машина пересекла островок, разделяющий противоположные полосы движения и, пролетев чуть больше 45 метров, врезалась в опору троллейбусной линии.
Кама Цвижба в результате аварии скончалась, Инар Какалия получил ушиб грудной клетки и был доставлен в Республиканскую больницу.
Ница Габлия считается невиновной, пока ее вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.