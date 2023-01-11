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Подозреваемую в совершении смертельного ДТП в Сухуме возьмут под стражу

Подозреваемую в совершении смертельного ДТП в Сухуме возьмут под стражу

Ница Габлия подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 263 Уголовного кодекса Абхазии – нарушение правил дорожного движения в... 11.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-11T11:27+0300

2023-01-11T11:27+0300

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СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Сухумский городской суд постановил заключить под стражу Ницу Габлия, подозреваемую в совершении ДТП со смертельным исходом, произошедшего 1 января в Сухуме. Об этом сообщается на сайте суда.Следствием установлено, что примерно в 06:25 1 января 2023 года Ница Габлия, будучи в состоянии алкогольного опьянения, села за руль автомобиля "Mazda З", в салоне которого находились пассажиры – основатель бренда KamuChi Кама Цвижба и Инар Какалия.Машина двигалась из центра Сухума в сторону микрорайона "Келасур". На затяжном повороте направо водитель не справилась с управлением и наехала на бордюр. Машина пересекла островок, разделяющий противоположные полосы движения и, пролетев чуть больше 45 метров, врезалась в опору троллейбусной линии.Кама Цвижба в результате аварии скончалась, Инар Какалия получил ушиб грудной клетки и был доставлен в Республиканскую больницу.Ница Габлия считается невиновной, пока ее вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230102/neobkhodimo-mechtat-istoriya-dizaynera-kamy-tsvizhba-1043454002.html

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