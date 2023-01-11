https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/rossiyane-nazvali-putina-politikom-goda-1043548423.html
Россияне назвали Путина политиком года
Россияне назвали Путина политиком года
ВЦИОМ представил результаты опроса о главных персонах минувшего года — политиках, спортсменах и писателях. 11.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-11T14:08+0300
2023-01-11T14:08+0300
2023-01-11T15:52+0300
россия
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новости
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СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин стал политиком года, согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом четверть опрошенных затруднилась назвать политика года, еще 7% сказали, что таких нет.Среди спортсменов первенство заняла олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева, набравшая 7% голосов. За ней следуют лыжник Александр Большунов (5%) и хоккеист Александр Овечкин (4%). Также по 2% россиян отметили фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову.У 75% россиян затруднения вызвал вопрос о писателе года. 4% опрошенных назвали Захара Прилепина, по 2% - Александра Пушкина и Виктора Пелевина.Опрос проводился по телефону, в нем принимали участие 1600 человек старше 18 лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221128/peskov-putin---vysokiy-uroven-doveriya-naseleniya-1042843506.html
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россия, владимир путин, новости
россия, владимир путин, новости
Россияне назвали Путина политиком года
14:08 11.01.2023 (обновлено: 15:52 11.01.2023)
ВЦИОМ представил результаты опроса о главных персонах минувшего года — политиках, спортсменах и писателях.
СУХУМ, 11 янв – Sputnik
. Президент России Владимир Путин стал политиком года, согласно опросу
, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
За действующего главу государства проголосовали 55% опрошенных. В тройку лидеров также вошли Михаил Мишустин, деятельность которого отметили 21% респондентов и Сергей Лавров (13%).
При этом четверть опрошенных затруднилась назвать политика года, еще 7% сказали, что таких нет.
Среди спортсменов первенство заняла олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева, набравшая 7% голосов. За ней следуют лыжник Александр Большунов (5%) и хоккеист Александр Овечкин (4%). Также по 2% россиян отметили фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову.
У 75% россиян затруднения вызвал вопрос о писателе года. 4% опрошенных назвали Захара Прилепина, по 2% - Александра Пушкина и Виктора Пелевина.
Опрос проводился по телефону, в нем принимали участие 1600 человек старше 18 лет.