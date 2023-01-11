https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/rossiyane-nazvali-putina-politikom-goda-1043548423.html

Россияне назвали Путина политиком года

Россияне назвали Путина политиком года

ВЦИОМ представил результаты опроса о главных персонах минувшего года — политиках, спортсменах и писателях. 11.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-11T14:08+0300

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россия

владимир путин

новости

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СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин стал политиком года, согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом четверть опрошенных затруднилась назвать политика года, еще 7% сказали, что таких нет.Среди спортсменов первенство заняла олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева, набравшая 7% голосов. За ней следуют лыжник Александр Большунов (5%) и хоккеист Александр Овечкин (4%). Также по 2% россиян отметили фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову.У 75% россиян затруднения вызвал вопрос о писателе года. 4% опрошенных назвали Захара Прилепина, по 2% - Александра Пушкина и Виктора Пелевина.Опрос проводился по телефону, в нем принимали участие 1600 человек старше 18 лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221128/peskov-putin---vysokiy-uroven-doveriya-naseleniya-1042843506.html

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