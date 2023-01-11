https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/sberbank-abkhazii-utverdil-grafik-vyplat-rossiyskikh-pensiy-za-yanvar-2023-goda-1043556112.html

Сбербанк Абхазии утвердил график выплат российских пенсий за январь 2023 года

Сбербанк Абхазии утвердил график выплат российских пенсий за январь 2023 года

В зависимости от даты рождения пенсионеров банк определил даты выплат, получить которые можно в любом удобном отделении. 11.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-11T18:43+0300

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СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Сбербанк Абхазии утвердил график выплат российских пенсий за январь 2023 года россиянам, проживающим в республике. Выплаты пенсий начнутся 17 января и будут проведены в три этапа:17, 18, 19 и 20 января деньги смогут получить граждане, родившиеся до 1950 года включительно.23, 24, 25 и 26 января деньги придут на карты пенсионеров, родившихся в период с 1951 по 1956 год включительно. С 27 января пенсии начислят третьей группе граждан, тем, кто родился в 1957 году и позже.Пенсии можно будет получить во всех отделениях Сбербанка Абхазии вне зависимости от места регистрации и фактического проживания пенсионера.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230101/ministr-sotsobespecheniya-abkhazii-podvel-itogi-raboty-v-2022-godu-1043434861.html

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