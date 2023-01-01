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Министр соцобеспечения Абхазии подвел итоги работы в 2022 году

Министр соцобеспечения Абхазии подвел итоги работы в 2022 году

Глава ведомства рассказал о готовящемся законопроекте по пенсионному обеспечению, демографической политике и жилищной программе. 01.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-01T09:00+0300

2023-01-01T09:00+0300

2023-01-01T09:00+0300

в абхазии

абхазия

социальная политика

демография

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СУХУМ, 1 янв – Sputnik. Министр социального обеспечения и демографической политики Абхазии Руслан Аджба в интервью радио Sputnik подвел итоги работы ведомства в 2022 году. В первую очередь Аджба рассказал о работе над законопроектом, который предполагает изменение пенсионной системы. Согласно документу, установление, перерасчет и выплата пенсий будут осуществляться уже в другой форме. Еще одним важным дополнением к разрабатываемому законопроекту, по словам Аджба, станет то, что новая система не будет предполагать фиксированных размеров пенсионных выплат. Значительная часть работы ведомства направлена на развитие демографии в Абхазии, поэтому, министр рассказал и о том, как действует специальная программа демографического развития страны. По его словам, программа очень важна для республики и в будущем ее следует расширять. Программа предусматривает получение единовременной выплаты в 100 тысяч рублей абхазской семье при рождении третьего ребенка и последующих детей."Уже несколько лет эта программа реализуется, наше министерство занимается ею уже второй год. В этом году мы можем сказать, что без задержек мы смогли своевременно всем выплатить. Выплаты осуществляются за счет бюджета Фонда репатриации. В этом году 360 семей к нам обратилось, будет еще несколько семей", - подчеркнул он. В трех семьях из 360 родились двойни, поэтому счастливые родители получили по 200 тысяч рублей, добавил министр.Руслан Аджба рассказал и о том, как реализуется государственная целевая программа "Жилище". Он подчеркнул, что жилищная проблема в республике стоит очень остро, поэтому, людям приходится обращаться в разные инстанции и структуры за помощью и поддержкой. "Но решить с помощью такой программы все проблемы не представляется возможным. Наша программа в первую очередь направлена на особо незащищенные семьи, молодых или инвалидов, семьи погибших", - сказал министр. Он добавил, что за три года работы программы, средства на приобретение жилья были выделены для 155 семей.

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