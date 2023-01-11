Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/stali-izvestny-pobediteli-premii-zolotoy-globus---2022-1043544366.html
Стали известны победители премии "Золотой глобус" - 2022
Стали известны победители премии "Золотой глобус" - 2022
Премия вручается ежегодно в начале января и считается самой престижной наградой после "Оскара". 11.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-11T10:39+0300
2023-01-11T11:11+0300
новости
кино
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102898/39/1028983963_0:148:3000:1836_1920x0_80_0_0_23cc5c76512863dc883cea58a156d185.jpg
СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Юбилейная 80-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус" прошла в Лос-Анджелесе, церемонию транслировал телеканал NBC.Лучшим мультфильмом 2022 года был признан "Пиноккио" Гильермо дель Торо, лучшим драматическим сериалом – "Дом дракона", лучшим мини-сериалом "Белый лотос".По результатам голосования, этом году лучшей драматической актрисой была признана Кейт Бланшетт за роль в фильме "Тар", лучшей актрисой драматического сериала – Зендея за роль в "Эйфории". Лучшими актрисами в мюзикле или комедии были названы Мишель Йео ("Все везде и сразу") и Кинта Брансон ("Начальная школа "Эбботт").Что до актеров, то в этом году статуэтка лучшего драматического актера досталась Остину Батлеру за роль короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Лучшим актером в драматическом сериале был назван Кевин Костнер ("Йеллоустоун"), лучшим актером в мюзикле или комедии – Колин Фаррелл ("Банши Инишерина").
https://sputnik-abkhazia.ru/20230109/ostorozhno-spoyler-o-filme-banshi-inisherina-i-tvorchestve-rezhissera-martina-makdony-1043390168.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102898/39/1028983963_178:0:2822:1983_1920x0_80_0_0_6032e23e0ae063546dceb41ed1b9fbbf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, кино, в мире
новости, кино, в мире

Стали известны победители премии "Золотой глобус" - 2022

10:39 11.01.2023 (обновлено: 11:11 11.01.2023)
© AP Photo Chris PizzelloПремия "Золотой глобус"
Премия Золотой глобус - Sputnik Абхазия, 1920, 11.01.2023
© AP Photo Chris Pizzello
Подписаться на
НовостиTelegram
Премия вручается ежегодно в начале января и считается самой престижной наградой после "Оскара".
СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Юбилейная 80-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус" прошла в Лос-Анджелесе, церемонию транслировал телеканал NBC.

Лучшей драмой был признан фильм Стивена Спилберга "Фабельманы", лучшей комедией – "Банши Инишерина" Мартина Макдоны. Кроме того, Спилберг был признан лучшим режиссером, а Макдона – лучшим сценаристом.

Лучшим мультфильмом 2022 года был признан "Пиноккио" Гильермо дель Торо, лучшим драматическим сериалом – "Дом дракона", лучшим мини-сериалом "Белый лотос".
По результатам голосования, этом году лучшей драматической актрисой была признана Кейт Бланшетт за роль в фильме "Тар", лучшей актрисой драматического сериала – Зендея за роль в "Эйфории". Лучшими актрисами в мюзикле или комедии были названы Мишель Йео ("Все везде и сразу") и Кинта Брансон ("Начальная школа "Эбботт").
Что до актеров, то в этом году статуэтка лучшего драматического актера досталась Остину Батлеру за роль короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Лучшим актером в драматическом сериале был назван Кевин Костнер ("Йеллоустоун"), лучшим актером в мюзикле или комедии – Колин Фаррелл ("Банши Инишерина").
Осторожно, спойлер: Мартин Макдона - Sputnik Абхазия, 1920, 09.01.2023
Радио
Осторожно, спойлер: о фильме "Банши Инишерина" и творчестве режиссера Мартина Макдоны
9 января, 12:35
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0