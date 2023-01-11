https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/stali-izvestny-pobediteli-premii-zolotoy-globus---2022-1043544366.html

Стали известны победители премии "Золотой глобус" - 2022

Стали известны победители премии "Золотой глобус" - 2022

Премия вручается ежегодно в начале января и считается самой престижной наградой после "Оскара". 11.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-11T10:39+0300

2023-01-11T10:39+0300

2023-01-11T11:11+0300

новости

кино

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102898/39/1028983963_0:148:3000:1836_1920x0_80_0_0_23cc5c76512863dc883cea58a156d185.jpg

СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Юбилейная 80-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус" прошла в Лос-Анджелесе, церемонию транслировал телеканал NBC.Лучшим мультфильмом 2022 года был признан "Пиноккио" Гильермо дель Торо, лучшим драматическим сериалом – "Дом дракона", лучшим мини-сериалом "Белый лотос".По результатам голосования, этом году лучшей драматической актрисой была признана Кейт Бланшетт за роль в фильме "Тар", лучшей актрисой драматического сериала – Зендея за роль в "Эйфории". Лучшими актрисами в мюзикле или комедии были названы Мишель Йео ("Все везде и сразу") и Кинта Брансон ("Начальная школа "Эбботт").Что до актеров, то в этом году статуэтка лучшего драматического актера досталась Остину Батлеру за роль короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Лучшим актером в драматическом сериале был назван Кевин Костнер ("Йеллоустоун"), лучшим актером в мюзикле или комедии – Колин Фаррелл ("Банши Инишерина").

https://sputnik-abkhazia.ru/20230109/ostorozhno-spoyler-o-filme-banshi-inisherina-i-tvorchestve-rezhissera-martina-makdony-1043390168.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, кино, в мире