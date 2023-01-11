https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/stali-izvestny-pobediteli-premii-zolotoy-globus---2022-1043544366.html
Стали известны победители премии "Золотой глобус" - 2022
Стали известны победители премии "Золотой глобус" - 2022
Премия вручается ежегодно в начале января и считается самой престижной наградой после "Оскара". 11.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-11T10:39+0300
2023-01-11T10:39+0300
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СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Юбилейная 80-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус" прошла в Лос-Анджелесе, церемонию транслировал телеканал NBC.Лучшим мультфильмом 2022 года был признан "Пиноккио" Гильермо дель Торо, лучшим драматическим сериалом – "Дом дракона", лучшим мини-сериалом "Белый лотос".По результатам голосования, этом году лучшей драматической актрисой была признана Кейт Бланшетт за роль в фильме "Тар", лучшей актрисой драматического сериала – Зендея за роль в "Эйфории". Лучшими актрисами в мюзикле или комедии были названы Мишель Йео ("Все везде и сразу") и Кинта Брансон ("Начальная школа "Эбботт").Что до актеров, то в этом году статуэтка лучшего драматического актера досталась Остину Батлеру за роль короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Лучшим актером в драматическом сериале был назван Кевин Костнер ("Йеллоустоун"), лучшим актером в мюзикле или комедии – Колин Фаррелл ("Банши Инишерина").
https://sputnik-abkhazia.ru/20230109/ostorozhno-spoyler-o-filme-banshi-inisherina-i-tvorchestve-rezhissera-martina-makdony-1043390168.html
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Стали известны победители премии "Золотой глобус" - 2022
10:39 11.01.2023 (обновлено: 11:11 11.01.2023)
Премия вручается ежегодно в начале января и считается самой престижной наградой после "Оскара".
СУХУМ, 11 янв – Sputnik.
Юбилейная 80-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус" прошла в Лос-Анджелесе, церемонию транслировал телеканал NBC
.
Лучшей драмой был признан фильм Стивена Спилберга "Фабельманы", лучшей комедией – "Банши Инишерина" Мартина Макдоны. Кроме того, Спилберг был признан лучшим режиссером, а Макдона – лучшим сценаристом.
Лучшим мультфильмом 2022 года был признан "Пиноккио" Гильермо дель Торо, лучшим драматическим сериалом – "Дом дракона", лучшим мини-сериалом "Белый лотос".
По результатам голосования, этом году лучшей драматической актрисой была признана Кейт Бланшетт за роль в фильме "Тар", лучшей актрисой драматического сериала – Зендея за роль в "Эйфории". Лучшими актрисами в мюзикле или комедии были названы Мишель Йео ("Все везде и сразу") и Кинта Брансон ("Начальная школа "Эбботт").
Что до актеров, то в этом году статуэтка лучшего драматического актера досталась Остину Батлеру за роль короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Лучшим актером в драматическом сериале был назван Кевин Костнер ("Йеллоустоун"), лучшим актером в мюзикле или комедии – Колин Фаррелл ("Банши Инишерина").