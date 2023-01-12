https://sputnik-abkhazia.ru/20230112/adlerskiy-sud-rassmotrit-delo-o-nezakonnom-ispolzovanii-mashin-iz-abkhazi-1043568117.html

Адлерский суд рассмотрит дело о незаконном использовании машин из Абхазии

Адлерский суд рассмотрит дело о незаконном использовании машин из Абхазии

Для того, чтобы не платить таможенную пошлину, россияне ввезли в страну автомобили под видом транспорта для международных перевозок. 12.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-12T14:18+0300

2023-01-12T14:18+0300

2023-01-12T14:45+0300

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СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Адлерский суд рассмотрит дело в отношении двух жителей Челябинска, нарушивших правила использования автомобилей, ввезенных из Абхазии. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.Сообщается, что при завозе машин в Россию мужчины сообщили заведомо ложные сведения, благодаря чему не стали платить таможенные платежи в размере 2,2 и 2,1 миллиона рублей соответственно.По словам первого заместителя начальника Уральской оперативной таможни Виталия Кокоши, это обычная схема для махинаторов – заявить, что ввезенный автомобиль предназначен для международных перевозок. Но в случае, если схема раскрывается, нарушители должны возместить таможенные платежи и выплатить крупный штраф.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221221/sochintsa-osudili-za-nezakonnyy-vvoz-mashin-iz-abkhazii-dlya-pereprodazhi-v-kirgiziyu-1043228760.html

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