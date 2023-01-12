https://sputnik-abkhazia.ru/20230112/chetyre-lokomotiva-dostavyat-v-abkhaziyu-v-2023-godu-1043578967.html

Четыре локомотива доставят в Абхазию в 2023 году

Четыре локомотива доставят в Абхазию в 2023 году

Локомотивы были куплены за счет собственного бюджета АЖД при поддержке президента Абхазии Аслана Бжания и содействии Минэкономики республики. 12.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-12T17:03+0300

2023-01-12T17:03+0300

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СУХУМ, 12 янв – Sputnik. "Абхазская железная дорога" приобрела шесть локомотивов, рассказал в интервью радио Sputnik главный инженер АЖД Леонид Куруа. По словам Куруа, согласно условиям контракта, оставшиеся четыре локомотива в Абхазию доставят в первой половине 2023 года.Куруа объяснил, что приобретенные локомотивы не новые. Они были изготовлены в 1980-1990 годах, прошли капитальный ремонт в 2018-2019 годах и пригодны к использованию на продолжительный срок. Новые локомотивы обошлись бы государству значительно дороже.Инженер добавил, что перед покупкой техники специалисты-приемщики тщательно проверили ее техническую пригодность."Абхазская железная дорога" закупила локомотивы впервые с момента окончания войны в 1993 году. Их сила тяги в два раза выше, чем у тех, которыми пользовалась АЖД, они смогут вести за собой поезда более чем в 50 вагонов. Таким образом, объемы пассажиро- и грузоперевозок значительно возрастут.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/azhd-zakupila-dva-novykh-lokomotiva-1043558293.html

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