https://sputnik-abkhazia.ru/20230112/chetyre-lokomotiva-dostavyat-v-abkhaziyu-v-2023-godu-1043578967.html
Четыре локомотива доставят в Абхазию в 2023 году
Четыре локомотива доставят в Абхазию в 2023 году
Локомотивы были куплены за счет собственного бюджета АЖД при поддержке президента Абхазии Аслана Бжания и содействии Минэкономики республики. 12.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-12T17:03+0300
2023-01-12T17:03+0300
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СУХУМ, 12 янв – Sputnik. "Абхазская железная дорога" приобрела шесть локомотивов, рассказал в интервью радио Sputnik главный инженер АЖД Леонид Куруа. По словам Куруа, согласно условиям контракта, оставшиеся четыре локомотива в Абхазию доставят в первой половине 2023 года.Куруа объяснил, что приобретенные локомотивы не новые. Они были изготовлены в 1980-1990 годах, прошли капитальный ремонт в 2018-2019 годах и пригодны к использованию на продолжительный срок. Новые локомотивы обошлись бы государству значительно дороже.Инженер добавил, что перед покупкой техники специалисты-приемщики тщательно проверили ее техническую пригодность."Абхазская железная дорога" закупила локомотивы впервые с момента окончания войны в 1993 году. Их сила тяги в два раза выше, чем у тех, которыми пользовалась АЖД, они смогут вести за собой поезда более чем в 50 вагонов. Таким образом, объемы пассажиро- и грузоперевозок значительно возрастут.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/azhd-zakupila-dva-novykh-lokomotiva-1043558293.html
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абхазия, новости, руп "абхазская железная дорога"
абхазия, новости, руп "абхазская железная дорога"
Четыре локомотива доставят в Абхазию в 2023 году
17:03 12.01.2023 (обновлено: 17:37 12.01.2023)
Локомотивы были куплены за счет собственного бюджета АЖД при поддержке президента Абхазии Аслана Бжания и содействии Минэкономики республики.
СУХУМ, 12 янв – Sputnik.
"Абхазская железная дорога" приобрела шесть локомотивов, рассказал в интервью радио Sputnik
главный инженер АЖД Леонид Куруа.
До Нового года в республику доставили два локомотива – электровоз и тепловоз. Первый уже начали использовать в грузовой работе, регламентные мероприятия для ввода тепловоза в эксплуатацию еще ведутся.
По словам Куруа, согласно условиям контракта, оставшиеся четыре локомотива в Абхазию доставят в первой половине 2023 года.
Куруа объяснил, что приобретенные локомотивы не новые. Они были изготовлены в 1980-1990 годах, прошли капитальный ремонт в 2018-2019 годах и пригодны к использованию на продолжительный срок. Новые локомотивы обошлись бы государству значительно дороже.
Инженер добавил, что перед покупкой техники специалисты-приемщики тщательно проверили ее техническую пригодность.
"Абхазская железная дорога" закупила локомотивы впервые с момента окончания войны в 1993 году. Их сила тяги в два раза выше, чем у тех, которыми пользовалась АЖД, они смогут вести за собой поезда более чем в 50 вагонов. Таким образом, объемы пассажиро- и грузоперевозок значительно возрастут.