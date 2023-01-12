https://sputnik-abkhazia.ru/20230112/delo-gudisy-agrba-peredano-v-sukhumskiy-sud-1043567283.html
Дело Гудисы Агрба передано в Сухумский суд
Дело Гудисы Агрба передано в Сухумский суд
Гудиса Агрба признал свою вину по всем статьям обвинения, в то время как Надир Джинал, которого следствие считает его соучастником, вину признавать отказался. 12.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-12T13:22+0300
2023-01-12T13:22+0300
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СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Уголовное дело в отношении экс-министра культуры Абхазии Гудисы Агрба передано в Сухумский городской суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры республики.Агрба подозревается в двух эпизодах преступлений по части 4 статьи 157 Уголовного кодекса Абхазии (присвоение или растрата организованной группой лиц либо в особо крупном размере), а Надир Джинал – в двух эпизодах пособничества.Согласно версии следствия, экс-министр культуры, используя свое служебное положение, заключил с Джиналом два договора на поставку сценического оборудования, один на 8 миллионов рублей, другой на 19,9 миллиона рублей.Джинал, обналичив деньги, передал Агрба 14,3 миллиона рублей, оставил себе 4,6 миллиона, а на оставшиеся 8,9 миллиона купил подержанное световое и звуковое оборудование.Гудиса Агрба возглавлял Министерство культуры с июня 2020 года по февраль 2022-го. Он был задержан 20 апреля и до 19 сентября содержался под стражей, после чего суд изменил меру пресечения на домашний арест.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221125/tarelka-pikasso-prinadlezhavshaya-muzeyu-dmitriya-gulia-uteryana-v-abkhazii-1042816550.html
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Дело Гудисы Агрба передано в Сухумский суд
13:22 12.01.2023 (обновлено: 14:09 12.01.2023)
Гудиса Агрба признал свою вину по всем статьям обвинения, в то время как Надир Джинал, которого следствие считает его соучастником, вину признавать отказался.
СУХУМ, 12 янв – Sputnik.
Уголовное дело в отношении экс-министра культуры Абхазии Гудисы Агрба передано в Сухумский городской суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщается
на сайте Генпрокуратуры республики.
Агрба подозревается в двух эпизодах преступлений по части 4 статьи 157 Уголовного кодекса Абхазии (присвоение или растрата организованной группой лиц либо в особо крупном размере), а Надир Джинал – в двух эпизодах пособничества.
Согласно версии следствия, экс-министр культуры, используя свое служебное положение, заключил с Джиналом два договора на поставку сценического оборудования, один на 8 миллионов рублей, другой на 19,9 миллиона рублей.
Джинал, обналичив деньги, передал Агрба 14,3 миллиона рублей, оставил себе 4,6 миллиона, а на оставшиеся 8,9 миллиона купил подержанное световое и звуковое оборудование.
Гудиса Агрба возглавлял Министерство культуры с июня 2020 года по февраль 2022-го. Он был задержан 20 апреля и до 19 сентября содержался под стражей, после чего суд изменил меру пресечения на домашний арест.