https://sputnik-abkhazia.ru/20230112/genprokuratura-napravila-v-sud-delo-v-otnoshenii-sotrudnika-azhd-revaza-kharaniya-1043582505.html

Генпрокуратура направила в суд дело в отношении сотрудника АЖД Реваза Харания

Генпрокуратура направила в суд дело в отношении сотрудника АЖД Реваза Харания

Из-за халатного отношения подозреваемого к правилам охраны труда в апреле погиб электромонтер АЖД Алхас Царгуш. 12.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-12T18:06+0300

2023-01-12T18:06+0300

2023-01-12T18:06+0300

абхазия

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СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Следственное управление Генпрокуратуры Абхазии направило в Сухумский районный суд уголовное дело в отношении начальника ЭЧК (энергетической части контактной сети - прим.) "Абхазской железной дороги" Реваза Харания. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.Ему инкриминируется преступление, соответствующее части 2 статьи 140 (нарушение правил охраны труда) Уголовного кодекса. Свою вину Харания признал в полном объеме.Согласно данным следствия, 27 апреля 2022 года электромонтеры "Абхазской железной дороги" осматривали сети в тоннеле №16 в Нижней Эшере и меняли струны на перегоне "Новый Афон - Эшера".Реваз Харания нарушил должностную инструкцию - допустил к работе электриков без средств защиты, спецодежды и спецобуви, не установил защитное заземление, не провел инструктаж. В результате незапланированной подачи электричества одного из работников, Алхаса Царгуш, ударило током, и он скончался на месте.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221119/rabotnika-azhd-podozrevayut-v-narushenii-pravil-bezopasnosti-povlekshem-smert-cheloveka-1042701025.html

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