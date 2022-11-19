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Работника АЖД подозревают в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека
Работника АЖД подозревают в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека
Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 140 УК Абхазии). 19.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-19T12:22+0300
2022-11-19T12:22+0300
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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. В отношении начальника бригады ЭЧК (энергетической части контактной сети - прим.) "Абхазской железной дороги" Реваза Харания возбуждено уголовное дело по факту гибели Алхаса Царгуш. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии. На Харания были возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда и, по сообщению ведомства, он не проконтролировал и не обеспечил электромонтеров Гария Возба и Алхаса Царгуш спецодеждой, спецобувью, исправными защитными и монтажными средствами. Кроме того, Генпрокуратура сообщает, что Харания, проявляя преступную небрежность, пренебрег требованиями безопасности, не установил защитное заземление при подготовке рабочего места на участке контактной сети, не провел соответствующий инструктаж и, несмотря на отсутствие индивидуального защитного комплекта, допустил электромонтера Царгуш к замене струн. В результате незапланированной подачи электричества Алхас Царгуш подвергся удару током в контактной сети напряжением 3 300 вольт и скончался на месте. Расследование продолжается, Генпрокуратура Абхазии проводит необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221118/verkhovnyy-sud-napravil-delo-anzora-tarba-na-novoe-sudebnoe-razbiratelstvo-1042697143.html
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абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии
Работника АЖД подозревают в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека
12:22 19.11.2022 (обновлено: 15:49 19.11.2022)
Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 140 УК Абхазии).
СУХУМ, 19 ноя - Sputnik.
В отношении начальника бригады ЭЧК (энергетической части контактной сети - прим.) "Абхазской железной дороги" Реваза Харания возбуждено уголовное дело по факту гибели Алхаса Царгуш. Об этом сообщается
на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии.
Согласно материалам дела, 27 апреля 2022 года бригада электромонтеров АЖД производила осмотр контактной сети в тоннеле №16 в селе Нижняя Эшера с заменой струн на перегоне "Новый Афон - Эшера".
На Харания были возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда и, по сообщению ведомства, он не проконтролировал и не обеспечил электромонтеров Гария Возба и Алхаса Царгуш спецодеждой, спецобувью, исправными защитными и монтажными средствами.
Кроме того, Генпрокуратура сообщает, что Харания, проявляя преступную небрежность, пренебрег требованиями безопасности, не установил защитное заземление при подготовке рабочего места на участке контактной сети, не провел соответствующий инструктаж и, несмотря на отсутствие индивидуального защитного комплекта, допустил электромонтера Царгуш к замене струн.
В результате незапланированной подачи электричества Алхас Царгуш подвергся удару током в контактной сети напряжением 3 300 вольт и скончался на месте.
Расследование продолжается, Генпрокуратура Абхазии проводит необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.