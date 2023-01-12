https://sputnik-abkhazia.ru/20230112/inalu-ardzinba-prisvoen-rang-chrezvychaynogo-i-polnomochnogo-posla-1043559629.html
Иналу Ардзинба присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного посла
Иналу Ардзинба присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного посла
Соответствующий указ в среду, 11 января, подписал президент Аслан Бжания. 12.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-12T10:41+0300
2023-01-12T10:41+0300
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СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Министру иностранных дел Абхазии Иналу Ардзинба присвоен новый дипломатический ранг, сообщает пресс-служба президента республики.Указом главы государства Ардзинба присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.Инал Ардзинба был назначен главой внешнеполитического ведомства Абхазии 17 ноября 2021 года. До него обязанности главы МИД исполнял нынешний министр культуры Даур Кове.
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новости, абхазия, инал ардзинба, мид абхазии
новости, абхазия, инал ардзинба, мид абхазии
Иналу Ардзинба присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного посла
10:41 12.01.2023 (обновлено: 12:08 12.01.2023)
Соответствующий указ в среду, 11 января, подписал президент Аслан Бжания.
СУХУМ, 12 янв – Sputnik.
Министру иностранных дел Абхазии Иналу Ардзинба присвоен новый дипломатический ранг, сообщает
пресс-служба президента республики.
Указом главы государства Ардзинба присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.
Инал Ардзинба был назначен главой внешнеполитического ведомства Абхазии 17 ноября 2021 года. До него обязанности главы МИД исполнял нынешний министр культуры Даур Кове.