https://sputnik-abkhazia.ru/20230112/inalu-ardzinba-prisvoen-rang-chrezvychaynogo-i-polnomochnogo-posla-1043559629.html

Иналу Ардзинба присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного посла

Иналу Ардзинба присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного посла

Соответствующий указ в среду, 11 января, подписал президент Аслан Бжания. 12.01.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Министру иностранных дел Абхазии Иналу Ардзинба присвоен новый дипломатический ранг, сообщает пресс-служба президента республики.Указом главы государства Ардзинба присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.Инал Ардзинба был назначен главой внешнеполитического ведомства Абхазии 17 ноября 2021 года. До него обязанности главы МИД исполнял нынешний министр культуры Даур Кове.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221117/odin-god-raboty-mid-abkhazii-izmeneniya-i-dostizheniya-1042667150.html

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