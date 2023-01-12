https://sputnik-abkhazia.ru/20230112/morskie-kruizy-v-egipet-zapustyat-iz-sochi-1043584017.html

Морские круизы в Египет запустят из Сочи

Морские круизы в Египет запустят из Сочи

Astoria Grande - единственный круизный лайнер в России, совершающий маршруты в заграничные порты. Он перевозит туристов из Сочи в турецкие города, в том числе... 12.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-12T19:47+0300

2023-01-12T19:47+0300

2023-01-12T19:47+0300

сочи

новости

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СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Компания Miray Cruises, владеющая лайнером Astoria Grande, планирует запустить рейсы из Сочи в Египет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании."Мы рассматриваем возможность увеличить вариативность маршрутов лайнера, который на текущий момент осуществляет перевозки из Сочи в Турцию. В том числе мы изучаем другие популярные туристические направления, такие как Египет", — сказали в пресс-службеAstoria Grande - единственный лайнер, которые совершает морские круизы из России за границу. Он заплывает в порты таких турецких городов, как Стамбул, Чешме, Амасру, Синоп, Трабзон и Орду. Путешествие занимает семь дней. Первый рейс из Сочи в Стамбул лайнер совершил 16 июля 2022 года. На его борту с комфортом могут разместиться 1300 пассажиров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230109/sochi-zanyal-chetyre-stroki-iz-desyati-v-reytinge-samykh-dorogikh-turov-po-rossii-v-2022-godu-1043529961.html

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